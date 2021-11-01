「哪個首長敢收核廢料？」　綠營：國民黨回答不出來就是用公投搗亂

▲民進黨批朱立倫對核四立場不同調。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，各政黨都已擬定公投路線及策略，針對重啟核四公投，民進黨表示，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜兩人對核四不同調，且朱立倫立場反覆，「國民黨內沒共識 還想用公投亂台灣！」

民進黨表示，侯友宜曾說：「沒有核安就沒有核四」、「新北的核廢料對市民不公平」，但朱立倫卻不顧核四廠在地震帶上的核安、核廢料問題，硬要重啟核四。且朱擔任新北市長時，也曾說過「只要他在任的一天，就不會讓核四運轉」，但在選總統時卻馬上改口。

對於核四公投，侯友宜日前喊話中央「不要把核廢料永遠擺在新北市」，民進黨立委洪申翰反問主張重啟核四的朱立倫「要放在哪個縣市？」對此，侯友宜今受訪時回應，執政黨有責任告訴全民核廢料應放哪，「中央本來都有一些想法，但是都沒有付諸行動。」

民進黨指出，如今朱立倫跟國民黨一方面大力支持重啟核四公投，另一方面卻不顧危險核安風險，「這樣穿越時空打自己臉的立場，顯示國民黨年底公投目的就只是要搞亂台灣而已。」

民進黨呼籲，國民黨應出面說明，有哪一位藍營縣市首長願意把核廢料存放自己執政的縣市，「國民黨如果無法回答，就是利用公投來搗亂！」