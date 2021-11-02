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台東慢食節獲日本優良設計獎金獎　線上頒獎肯定在地飲食慢實力

▲台東慢食節今線上頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東慢食節今線上頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府所舉辦的「台東慢食節」榮獲日本優良設計獎(Good Design Award)的百佳獎(Best 100)與優良設計金獎(Gold Award)，並於2日舉行線上頒獎典禮，縣長饒慶鈴與全球獲獎者同步連線領獎。縣長饒慶鈴表示，縣府近年積極推廣「慢經濟」，包括部落旅遊、部落食尚、最美星空等，發展出根植於土地、尊重環境的永續經濟模式，而慢食就是慢經濟最好的體現，感謝團隊及店家齊努力，相信台東將會以「慢」為關鍵字，創造更多讓 1萬人來台東100次的魅力及理由。

縣長饒慶鈴提到，慢食活動在台東推廣已達9年，2012年由縱谷地區的「產地餐桌計畫」啟動，2017年起擴大舉辦「台東慢食節」，由真正生活在台東的店家、廚人、企劃團隊共同打造，至今已經舉辦過12場，累積近38,000人次參加，串連超過140間店家，創造97.6％的顧客滿意度，引發許多共鳴，讓台東的慢生活型態成為重要品牌，慢食也成為台東「慢經濟」最好的體現之一。

▲台東慢食節榮獲日本優良設計獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東慢食節榮獲日本優良設計獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

日本優良設計獎是全球企業和團體爭相參賽的國際大獎，有「東方設計奧斯卡」美譽，今年度共有來自世界各地5835件作品參賽，台東慢食節除了拿下獲獎率不到2%的百佳獎，評審團並以「運用多數人都能享受的飲食成為學習的場域」為評語給予肯定，更從中獲選為前20名摘下優良設計金獎，讓台東成為台灣之光，也讓台東在世界地圖上被看見。

此次得獎讓國際看見台東豐饒的飲食文化，這些年來參與慢食運動的廚人及縣民，透過料理、飲食和交流分享，建立起對於自身文化、土地的認同，顯現台東不必複製都會的發展模式，而是掌握「慢」的價值，從慢食、慢農帶動慢生活、慢旅遊、慢設計、慢工藝等，找到未來新的可能，探索新的道路、建立新的價值觀，創造更多讓1萬人來台東一百次的理由。

縣府說明，台東慢食節以風土食材、飲食文化、食農議題為切入點，每屆皆設定不同主題，透過田野調查探索台東飲食特有面貌，鼓勵店家運用在地食材研發創新料理、或重現符合主題的傳統料理，活動也強調永續環保，現場不使用任何一次性餐具，以自然素材作為食器與環境裝置。今年慢食節不僅首度走出市區在關山辦理，也將於12月4至5日在台北華山文創園區舉辦，讓外縣市民眾親身體驗台東專屬的慢食。

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