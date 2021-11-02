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退出大陸市場？　Yahoo已停止大陸產品及服務

▲▼Yahoo 停止中國產品及服務。（圖／翻攝自IT之家）

▲Yahoo 停止中國產品及服務。（圖／翻攝自IT之家，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

搜尋引擎 Yahoo將退出中國大陸？Yahoo近日公告，從 2021年11月1日起，用戶將無法從中國大陸使用Yahoo產品以及服務。許多微博網友表示，Yahoo旗下多個產品及服務在大陸已無法使用。而對於是否真的撤出大陸，目前Yahoo 尚未回應。

據《IT之家》報導，根據Yahoo 中國官網顯示，自今年11月1日起，用戶將無法於中國大陸使用Yahoo產品與服務。不過這並不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。

另外，Yahoo旗下著名科技媒體「Engadget」，也宣布將於 11 月 1 日起關閉簡體中文內容的「Engadget 中國版」。使用者若點選 Engadget 中國版首頁，將會被引導至繁體中文的 Engadget 中文版站點。

▲▼Yahoo 停止中國產品及服務。（圖／翻攝自IT之家）

而實際點擊Engadget中國版連結，隨即顯示了相關聲明，表示Engadget中國版自11月1日起將會停止發表內容，請讀者瀏覽Engadget中文版（繁體中文），以獲取更多國際科技消息。

Yahoo是曾經的全球第一搜尋引擎，業務遍及24個國家和地區，為全球超過5億的獨立用戶提供多元化的網路服務。1999年9月，中國Yahoo網站開通。2005年8月，中國Yahoo由阿里巴巴集團全資收購。

在2013年，中國Yahoo 郵箱、資訊及社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里巴巴集團公益事業的傳播。到2015年，Yahoo宣布關閉Yahoo北京全球研發中心，並曝光裁員200到300人。

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