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社會 社會焦點 保障人權

Cosplay下面沒穿！南屯吉祥物咖古錐半身失蹤　議員傻眼：是大忌

▲南屯吉祥物咖煙斗、咖古錐下半身失蹤，議員傻眼直呼是大忌。（圖／記者游瓊華攝）

▲南屯吉祥物咖煙斗、咖古錐參加活動時下半身失蹤，只有Cosplay一半，議員傻眼直呼是大忌。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市吉祥物除了石虎家族外各行政區也推出吉祥物，但在國慶日防疫宣導員的比賽中獲得第一名的南屯區「咖煙斗、咖古錐」穿山甲吉祥物日前參加活動時，竟只戴頭套、其他部分都無裝扮，只有Cosplay一半，犯了吉祥物大忌，到底「哪裡煙斗、哪裡古錐？」

民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、賴佳微今天在台中市議會民政業務質詢時表示，各區吉祥物負擔在地特色推廣的任務，但有些連官員都不認識，更遑論民眾，且吉祥物出席活動行銷地方，連下半身都沒有著裝完整，讓民眾感覺敷衍了事。

▲南屯吉祥物咖煙斗、咖古錐下半身失蹤，議員傻眼直呼是大忌。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、賴佳微今天在台中市議會進行民政業務質詢。（圖／記者游瓊華攝）

江肇國表示，台中市除石虎家族外，另有10個行政區製作區域吉祥物，包括新社菇菇好神、后里馬來福、梧棲阿海、石崗水滴寶寶等，相較於日本吉祥物，例如以搞笑出糗聞名的熊本熊，台中的區域特色吉祥物往往是一項物品或蔬果，缺乏背後的意義，無法串連民眾的認同，更無法連結在地特色行銷。

江肇國建議，民政局除思考其他區域是否推動外，更應提高識別記憶點、增加親和力、強化在地溝通，製作出感知強烈的符號引起共鳴，並且以人格化的設計，賦予吉祥物真正的靈魂，才可能達到推廣行銷，甚至帶動國際觀光的目的。

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