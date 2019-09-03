青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

▲市議員張家銨（左）和江肇國批評盧市府不尊重青年心聲。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕今年2月廢止前朝的青年事務審議會後，新設的青年事務諮詢委員會原訂9月1日上路，結果至今毫無動靜，市議員江肇國及張家銨3日批評，市府連自己訂的時間表不但跳票，還對青年二度傷害，市府表示，目前已有140人報名，9月20日公告錄取名單，9月下旬至10月上旬成立。

江肇國說明，林佳龍前市長首創青年事務審議會，除了讓年輕人了解政策形成過程，也是市府了解年輕人的重要管道，已順利運行2屆，第3屆卻在任期還剩大半，且未被徵詢的情況下，被盧市長粗暴喊卡，此舉讓當時青年代表們非常錯愕，也大大傷害了年輕人對市府的信任。

張家銨表示，市府面對青年議題並未有明確及任何積極作為，先前將青年議會腰斬，已經頗有爭議，現在連青年事務諮詢委員會成立也再三拖延，市府允諾的青年就業及創業，也未見其規劃及相關政策，可見市府面對青年極盡敷衍，毫無作為。

第3屆青年議會總召林楷庭也說，市府無預警廢除青年議會後，現在連承諾的青年事務諮詢委員會計畫也沒有下落，這是對學生與青年朋友的二次傷害，此外，當初市府廢除青年議會時，聲稱是因為報名人數不足、組成不易，如今青諮會報名的截止日期一延再延，是否也是類似原因，那麼市府宣稱的「轉型」青年議會，根本是欺騙青年。

教育局表示，為廣納青年參與市政提供建議，新設青年事務諮詢委員會，放寬原青年事務審議會代表遴選資格，除15歲至35歲居住台中市或於台中市就學之青年，或就業青年也可參與遴選，截至8月16日報名，已有140位青年，預計9月7日面試，9月20日公告錄取名單，9月下旬至10月上旬正式成立。