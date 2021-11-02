最新跨國民調：57%認了「美國民主不再是典範」　台人也不挺

▲圖為自由女神像。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

儘管美國軍事實力、科技、大學等受到其他國家重視，但依據美國智庫「皮尤研究中心」1日發布的最新民調，來自16個經濟體的受訪者之中，有57%認為美國民主不再是其他國家的典範。數據顯示，多達63%的台灣民眾認為，美國式民主近年來已不再是典範，就連美國也有72%受訪者抱持類似看法。

這份民調先於今年2月初針對美國2500名成年人進行調查，並於3月至5月期間16個主要經濟體的1.6萬多名成年人進行調查，包括加拿大、義大利、英國、西班牙、法國、比利時、台灣、南韓、日本、新加玻、紐澳等國家。這份問卷總計有3個選項，分別是「美國式民主是他國能遵從的好榜樣」、「美國式民主過去是好榜樣，但近年來已不再是」、「美國式民主從來就不是好榜樣」。

結果顯示，現階段很少人認為美國式民主是他國好榜樣。在排除掉美國後，來自其餘16個經濟體的受訪者中，平均下來有57%覺得美國民主近年來已不再是他國的榜樣，只有17%仍舊肯定美國式民主。其中，台灣只有22%的人肯定美國式民主，多達63%的人不再認同美國式民主，10%覺得從來就不是好典範。

▲美國72%的受訪者也不再認同美國式民主。（圖／翻攝自皮尤研究中心民調報告，點圖可放大）

值得關注的是，就連美國72%的受訪者也抱持類似看法，不再認同美國式民主，認為美國民主仍是好榜樣的佔19%，覺得從來就不是好榜樣佔8%。

另方面，美國種族歧視也是外界關注議題之一。民調指出，在美國以外的16個經濟體中，有82%至95%的人覺得種族歧視是個相當嚴重的問題，有四成的人認為非常嚴重。

這份民調並未說明各國對美國式民主印象下滑的原因，但研究員希爾芙（Laura Silver）分析，這與美國政府是否尊重個人自由觀感有關。

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