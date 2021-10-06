斥資524萬！花蓮玉里公共幼兒托育中心　11月1日正式收託

▲花蓮玉里鎮社區公共托育家園7月21日完成竣工驗收，目前辦理托育機構立案及開放報名，預計11月1日正式收托。（圖／花蓮縣政府提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府委託東台灣幼兒教保專業促進協會設置玉里鎮社區公共托育家園，花蓮縣長徐榛蔚5日親自前往視察園區檢視園內每一處設施，並指示社會處進一步完善相關設備，為幼童提供最安全歡樂的學習環境，細心呵護國家的幼苗。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往視察園區檢視園內每一處設施並指示進一步完善相關設備。

花蓮縣長徐榛蔚、玉里鎮長蔡秋龍、縣府社會處長在現場引導人員陪同下，視察公托家園內的生活、學習、遊戲、教具、玩具、睡眠、休息、清潔護理及備餐空間。徐榛蔚高度肯定社會處及東台灣幼兒教保專業促進協會的用心，園區不僅有全方位的保全系統守護孩子的安全，在各種教具上也極具巧思，不僅讓幼童開心學習，也讓家長能無後顧之憂地為事業打拚。

玉里鎮社區公共托育家園（花蓮縣玉里鎮永昌里莊敬路8號2樓）總經費共計524萬2000元，包含籌備期324萬2000元（開辦費239萬元、營運費84萬5000元）、營運期200萬元。委託案已在今年7月21日完成竣工並驗收，目前辦理托育機構立案及開放報名，預計11月1日正式收托。

收托對象為滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，已收托之兒童達2歲，尚未依幼兒教育及照顧法規定進入幼兒園者，得繼續收托，其期間不得逾滿2足歲之當學年度九月一日，收托人數上限以12名為原則。