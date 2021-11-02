新聞雲APP「十週年集享福」送筆電、平板豪華禮　天天再喝仙女紅茶



APP活動小組／綜合報導



ETtoday新聞雲10歲了！感謝各位讀者陪著《新聞雲App》一起前進，這個喜慶時刻更要分享，即日起打開App參加「十週年集享福」蒐集活動，每天在新聞內找到10次生日小圖示，天天送全家仙女紅茶，每個禮拜更有蘋果筆電、平板、耳機、Marshall喇叭等熱門3C好禮要分享給您！

《ETtoday新聞雲APP》保持本心，從台灣網路媒體草創時期堅持不懈，眼下成為眾多網友指定的閱讀新聞APP，一路受到鼓勵與支持。10歲週年慶要分享回饋這份滿滿福氣，即日起至12月5日止，天天送出一百杯全家仙女紅茶，在便利商店就能喝到入口甘順的茶湯，不限冰熱，暖心也沁心。

獎品總列表：

●每天全家仙女紅茶一百杯

○第一週：

Google Pixel 4a 手機 一支

郵政禮券2000元 一張



●第二週：

AirPods Pro耳機 一組

飛利浦健康氣炸鍋 一台

郵政禮券2000元 一張



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○第三週：

Marshall Acton II 藍芽喇叭-經典黑 一台

郵政禮券2000元 一張



●第四週：

iPad Air 4 + iPencil 2 電繪組合 一組

郵政禮券2000元 一張



○第五週：

MacBook Air M1處理器 一台

郵政禮券2000元 一張



▲《新聞雲App》歡慶「10週年集享福」最熱門的3C產品，直接分享給您！（圖／APP活動小組）





【步驟一】 下載《ETtoday新聞雲 APP》，完成以下會員登錄步驟：



▲下載並開啟《ETtoday新聞雲APP》，並依上述步驟註冊／登入會員。（圖／APP活動小組）。

【步驟二】 開啟《ETtoday新聞雲APP》，閱讀任一則新聞，在標題下方都有機會出現「生日小圖示」，點擊圖示，螢幕下方就會出現您目前的蒐集進度，每天集滿10個小物，就有參與天天抽周周送的機會！若點集蒐集進度，則會縣市您目前的蒐集結果與中獎記錄。



▲蒐集新聞內的生日小物，點擊ETtoday「十週年集享福」活動，天天抽週週送與您分享！（圖／APP活動小組）

▼ETtoday 10歲了！

