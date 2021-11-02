擦撞轎車後照鏡變「肇逃」　騎士抗罰成功理由揭曉

▲案發當時呂男騎車載妻子。（示意圖／記者黃翊婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名呂姓男子騎車不慎碰到張姓男子轎車的後照鏡，他見對方當下沒反應因此離去，未料事後被依肇事逃逸開罰3000元、吊銷駕照1個月，他不服打官司。台北地院法官認為，呂男肇事後處置或欠周全，卻難認有逃避肇事責任意圖，因此判撤罰。

判決指出，今年1月2日傍晚5時28分許，呂男騎車載妻子行經忠孝東路、光復南路口（大巨蛋旁），擦撞呂男轎車的左側後照鏡後，仍續前行至路口機車停等區，待路口燈光號誌轉變為綠燈後前行離開。

呂男事後被依肇事逃逸，裁處罰鍰3000元（呂男就此部分不爭執），吊扣駕駛執照1個月，並應參加道路交通安全講習，他不服提出行政訴訟。

呂男表示，這起事故很輕微，擦撞後照鏡當下，他和太太都立即感受到，太太立刻回頭行童軍舉手禮，代他向該汽車駕駛致歉，「我也很快地將機車停在該汽車的左側車門微前方，等候對方的回應，大約停了3-5秒鐘左右，但該車的駕駛並未將車窗搖下來，要對此事故進行處置。」

▼張男事後發現後照鏡操作有點卡卡的，才聯絡保險公司。（圖／示意照）



呂男指出，停了幾秒鐘後，他又緩慢地向前騎大約2公尺到機車等候區，又等了20-30秒，之後因為綠燈才繼續前行。他強調，駕駛完全無意要與他進行事故處置，因為如果當下對方要處理，一定會在這個時間對他鳴按喇叭，或搖下車窗與他對話。

呂男說，數周後電話聯繫對方，才知駕駛於離開現場後的某一時間點，發現後照鏡操作有點卡卡的，這時才覺得後照鏡需要修理，便聯繫的保險公司進行處理，在保險公司要求下，才向舉發機關申報此一事故。

法官根據駕駛車上的行車紀錄器，只見駕駛當下聽到乘客說「你可以叭他」，他回「不用啦，等下我下車看。」

法官認為，呂男肇事後停在機車停等區，而駕駛無當場究責具體作為，以及兩車後照鏡輕微擦碰，呂以當時情境認為並無大礙而續往前行，再於綠燈後離去，情理上堪可理解，故肇事後處置或欠周全，卻難認有逃避肇事責任意圖，因此判徹罰。全案可上訴。