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無照撞倒8機車肇逃　騎士控駕駛不賠：叫我高抬貴手放過他

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名王先生將機車停在停車格內，遭到一輛自小客貨車撞倒，維修費至少1.4萬元，連同他的機車共有8位車主受害。他指控，闖禍施姓駕駛無照駕駛還肇事逃逸，談到賠償態度擺爛。施男則回應，不是不賠，是8名車主跟他求償，金額過大一時拿不出來。

《東森新聞》報導，事發於10月25日下午4時，左營交通分隊小隊長黃厚福表示，駕駛行經裕誠路西往東慢車道，直行至肇事地點，向右偏駛慢車道，撞倒停在路邊停車格的8輛機車。

▼事發畫面。（圖／東森新聞）

無照肇逃撞倒8機車　騎士控駕駛不賠：叫我高抬貴手放過他。（圖／東森新聞）

▼苦主王先生出面受訪。（圖／東森新聞）

無照肇逃撞倒8機車　騎士控駕駛不賠：叫我高抬貴手放過他。（圖／東森新聞）

其中一位車主就是就讀碩士的王先生，他說，跟朋友在附近喝咖啡要離開時，發現機車從右前方車燈、機車面板、右側條、排氣管、後尾燈、左側殼等都被撞壞，維修費至少1萬4000元，對方明明有錯在先還肇事逃逸，「叫我高抬貴手放過他，因為他賠的不只我一個」，總共要賠8個人。

對此，施姓駕駛回應，「該賠的我們就賠人家，也是要給我時間啊」，每名車主都打電話來說2、3萬或4、5萬元，「這樣我一下子要去哪裡拿那麼多錢，我今天也是要快去籌錢付這一條，不是說我不付給他喔。」

施男隔天就到案，無照駕駛得受罰外，肇事逃逸還得再罰一筆，而他撞毀的8輛機車，也紛紛被車主求償。因一般的強制險不賠車損，其中王先生決定聯合其他被害人，一起向肇事駕駛提告刑事毀損或民事損害賠償，要討回公道。

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