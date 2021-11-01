逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」！老司機排隊等升天　燈一亮她嚇躲頂樓



▲逃逸外籍移工到該間SPA會館工作 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名逃逸女移工到在高雄市區一家「SPA會館」工作，該店暗中從事色情交易，她頗具姿色，還有男客人排隊等著與她進行「人與人連結」，有一次她與男客人正進行性交易時，臨檢燈突然亮起，她衝到頂樓躲藏，最後仍被查獲。

這間SPA會館就開在高雄市區熱鬧的大馬路上，外頭招牌還寫著24小時，並有身材曼妙長髮女子的剪影、搭配後製效果看起來相當迷幻。判決指出，一名鄭姓男性客人今年5月7日到該店想花錢找快樂，由林姓負責人接待並將帶到包廂內，指派店內一名阮姓女子來服務，當時阮女正為其他客人提供性交易服務，鄭男只能先排隊在外等候，等了約1個多小時，終於輪到鄭男，正當準備要進行「人與人連結」時，警方持著搜索票來搜索，林姓負責人趕緊按下店內臨檢燈。

▲包廂內的臨檢燈 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於阮女是逃逸移工，一見臨檢燈亮起，她趕緊收拾東西，頭也不回跑到頂樓躲藏，僅留鄭男獨自在包廂內，但警方直覺有異，經搜索後果真在頂樓找到她，並扣得店內當日營業所得3千元、當日班表、以及1個拆封未使用的保險套、和26個未拆封保險套、3個遙控器。

▲警方查扣保險套 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢警調查，而林姓負責人從今年1月起，以擔任負責人角色提供場所，及負責接待男客並安排女服務生，提供俗稱「半套」以及「全套」性交易，「半套」收取每40分鐘1500元，「全套」則收取2000 元，他每次從中抽取500元。

▲阮女稱自己才來工作第2個禮拜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

阮女稱她才來這裡2個禮拜，就被警方逮到，阮女與男客訊後被依《社會秩序維護法》裁罰，阮女另涉及違法打工，被警方依法遣送回國。林姓負責人則被依妨害風化罪嫌移送法辦，高雄地方法院將他依圖利容留性交罪判刑4月，可易科罰金。