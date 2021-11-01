電車宅遇地鐵無差別砍殺　逃出車廂全靠「這動作」！網封英雄

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京地鐵京王線31日發生無差別砍人事件，多名乘客驚恐攀爬車窗逃生。不過事發當下，列車上也有一名熟知電車的日本網友，他靠著平時累積的知識手動開啟地鐵車廂車門，手部也變髒，但他在緊急狀況下的冷靜行事態度讓其他多名網友大大讚賞。

▲當時有多名乘客驚恐攀爬車窗逃生。（圖／路透）



現年24歲男性嫌犯服部恭太31日晚間打扮成電影蝙蝠俠的惡角「小丑」，在京王線的列車犯案，先拿出預藏的長刀無差別砍傷車上乘客，隨後潑油縱火。他事後坦承，之所以專挑京王線下手，是因為站距時間長，且乘客人數較多。

▲無業男子服部恭太涉嫌在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

案發當下多名乘客驚慌逃竄，列車隨後停靠在國領站，然而列車停下的位置距離並非原本靠站的位置，車門沒有打開，所有乘客紛紛從爬窗逃生，翻進月台。與此同時，列車上一名日本網友則是靠著平時累積的電車冷知識，把車門正上方的緊急手動面板打開，並拉下紅色把手，成功開啟該節車廂車門後逃生。但他也說明，這些動作必須在確保列車不會移動的狀態下才能做。

這名網友冷靜的應對態度也讓其他多名日本網友大讚，紛紛提到「了不起！就算知道這些，能做到的人也不多，你能在緊急狀況中採取行動很厲害」、「簡直是英雄」。

此外，另名網友也在推特分享開啟車門的方法，除了從車廂內部的車門正上方緊急手動控制面板，打開列車的車門，車站月台的自動門也能從靠近列車一側的控制台打開。這名網友也說，在非必要狀態開啟車門下車是件相當危險的事，所以開啟車門的地方並沒有被特別標註出來。

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