玩到一半...「3.4萬人」被鎖上海迪士尼篩檢　結果出爐

▲上海迪士尼緊急關閉，3.4萬名遊客在煙火下接受檢測。（圖／翻攝微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸新一波疫情已擴散14省，其中上海迪士尼因為出現確診者足跡，政府除緊急停止遊客進入外，也強制現場近3.4萬名遊客必須做PCR檢測才能離開。根據上海市疫情防控小組1日發布消息，全員篩檢的結果均為陰性，不過未來仍必須隔離2天，並在2周內重新檢測。

綜合大陸媒體報導，上海市疫情防控小組表示，由於上海迪士尼10月30日有確診者入園，為防堵疫情擴散，除了規定人員「只出不進」外，所有遊客必須做核酸檢測才能離開，截至11月1日上午8時，順利完成有3萬3863名遊客篩檢，所幸全員結果均為陰性，相關場所也已消毒完畢。

儘管已經完成3萬3863名遊客篩檢，上海疫情防控工作小組仍要求，所有在10月30、31日進入樂園的人員，務必主動向社區及單位報告，並立即前往就近的指定醫療機構進行核酸檢測。

防控工作小組還指出，所有在此期間入園的人員必須進行2天閉環管理和12天嚴格的社區健康管理，其間分別於第1、2、7、14天進行4次核酸檢測，前兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出，待2次核酸檢測陰性後，繼續做好後續12天自主健康監測。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。