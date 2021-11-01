陸個資保護法正式上路　具特定目的及充分必要才可處理敏感資訊

▲大陸個人信息保護法（個資法）上路。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸個人信息（資訊）保護法今（1）日起正式施行，包括八章七十四條，明確規範個資及敏感個資的處理使用規則，並將個資保護投訴、舉報機制入法，從嚴懲治違法行為。任何組織及個人不得非法蒐集、使用、加工、傳輸他人的個資；不得非法買賣、提供或者公開他人個資；個資處理方不得利用大數據殺熟等相關數據使用皆列入法律規定。

▲大陸個人信息保護法規範大數據取用時要避免個資濫用。（圖／CFP）

《人民資訊》報導，法律專家岳屾山分析，買賣個人信息，最高可處7年有期徒刑，「公民個人信息包括但不限於公民的姓名、身份證號、電話、住址、生物識別信息以及行蹤軌跡等，按刑法規定侵犯公民個人信息罪，不管出售、購買還是竊取個人信息，達到一定標準都會構成侵犯公民個人信息罪。」

根據最新施行的《個人信息保護法》第二十八條規定，敏感個資是一旦洩露或者非法使用，容易導致自然人的人格尊嚴受到侵害或者人身、財產安全受到危害的個資，包括生物識別、宗教信仰、特定身份、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡等，以及未滿十四週歲未成年人的個資。

該法也訂定，只有在具特定目的和充分必要性下，並採取嚴格保護措施的情形，個資處理者方可處理敏感個資。另據《個人信息保護法》第二十九條規定，處理敏感個資時，處理方應取得個人的單獨同意；法律、行政法規規定處理敏感個資應當取得書面同意的，從其規定。