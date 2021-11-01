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物價漲恐致營養午餐劣化　林明溱打包票：明年每餐加7元維持菜色

▲疫情解封後物價上漲，南投縣長林明溱宣示免費營養午餐政策不受影響。（圖／南投縣政府提供）

▲疫情解封後物價上漲，南投縣長林明溱宣示免費營養午餐政策不受影響。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情導致百業蕭條，防疫措施雖持續解封，物價卻明顯上漲，有南投縣議員擔心這將影響縣府的免費營養午餐供應政策，不樂見學生吃不夠或吃不好；縣長林明溱則打包票表示，將視情況調整營養午餐費用，尋求其他財源將每餐從38元調為45元，保障全縣7萬4千名國中小師生權益。

南投縣議會今天繼續進行總質詢，縣議員們對縣府核實編列預算表示肯定；民進黨籍縣議員賴燕雪表示，過去資源開發基金收入動軋編列10餘億元，而近2年沒有大規模風災水患，明年資開基金營餘繳庫目標降至2億2千萬元，雖符合實際，但由於資開基金是以開採出售砂石收入為來源，也是免費營養午餐財源，她擔心將影響營養午餐供應。

林明溱說，南投縣國中小及公立幼兒園學生享有免費營養午餐；縣府教育處表示，目前學校營養午餐每人每餐約38元，一年營養午餐費用支出約3億元，受惠師生人數約7萬4千人。

林明溱指出，由於物價上揚，多位縣議員都關心營養午餐供應，他會視情況考慮調整費用，絕不允許因為經費影響菜色；縣府正考慮找尋財源，明年度增加一些經費，將每餐從38元加到45元，讓學生吃得飽、營養足夠，才有精神專心上課。

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關鍵字：

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