物價漲到有感！　陳吉仲保證米價穩定：比較關心「畜產跟漁產」

▲陳吉仲說比較擔心畜產跟漁產。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

全國公務人員協會前理事長李來希10月30日到花蓮傳統市場，購買2支土雞腿，結果要價508元，讓他忍不住驚呼「是搶錢嗎」。根據統計近來民眾對物價上漲也非常有感，農產品部分是不是也會慢慢漲價？農委會主委陳吉仲今（1日）掛保證表示，目前價格都非常穩定，只是比較擔心「畜產跟漁產」。

行政院主計總處日前公布9月物價指數漲幅高達2.63％，創近9年新高，9 月份躉售物價總指數（WPI），較上月跌 0.03％，經調整季節變動因素後跌0.25％，年增11.96％。而從17項重要民生物資CPI上看，年增率來到3.31%，該漲幅也是創3年來新高，其中豬肉漲幅來到7.75%、沙拉油漲9.86%、醬油6.28%。

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立法院經濟委員會今審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算，面對物價上漲，陳吉仲今出席提到，其實從去年新冠肺炎疫情爆發，行政院長蘇貞昌就要求農委會「穩定供應國內消費者農產品」，因此幾乎每個月都在盤點。

陳吉仲接著說，有關通膨對農產品價格影響，以米的價格為例「非常穩定」，現在進入冬天，蔬菜盛產期也沒問題，「比較關心的是畜產跟漁產」，豬肉都在綠燈區，現在批發價格7500元上下，肉雞、土雞批發市場過去這一個月也很穩定， 雞蛋也是。