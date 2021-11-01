阿滴也朝聖的影片！網敲碗連勝文solo　前外交官：慘不忍睹

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前立委沈智慧日前在臉書上傳一支街舞的宣傳影片，連網紅「阿滴」都留言朝聖，前外交官劉仕傑也留言「有種慘不忍睹的尷尬，可是又不忍苛責。」不少網友還敲碗想看國民黨中央委員連勝文solo霹靂舞。

沈智慧10月27日在臉書分享第一屆中正盃全國街舞錦標賽的賽事資訊，提及賽事將在11月6日至11月7日於新北市板橋體育館舉行。為了宣傳該活動，國民黨主席朱立倫、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、立委蔣萬安、立委洪孟楷等人都在鏡頭前搖擺起舞，全片38秒。

▲國民黨宣傳「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）



該影片發佈短短5天，截至11月1日中午，就吸引2573則留言、1922次轉發，連網紅「阿滴」都來朝聖，前外交官劉仕傑留言「有種慘不忍睹的尷尬，可是又不忍苛責。其實，你們請連勝文solo 20秒的效果都比這個好一百倍」。還有網友雙關留言「這影片也太省智慧了！」

其他網友留言「陣容看起來會閃到腰」、「完美詮釋了只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「試問身為街舞人看到這個要怎樣才能不生氣」。還有網友敲碗連勝文加入「為什麼沒有勝文」、「怎麼不叫連勝文來，他跳得都比你們好」、「給我霹靂舞協會理事長勝文」。