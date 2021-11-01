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太監老了之後去哪？有權沒權「3種結局」差很大

▲▼清朝慈禧太后身邊的太監。（圖／CFP）

▲慈禧太后身邊的太監。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

古代皇宮中的太監老了以後都去哪了？根據陸媒《看鑒》報導，有錢有勢的太監在宮中工作時，就會認養乾兒子，讓他們來給自己養老；沒有權勢的太監在宮中工作時，則會定期捐款給寺廟，老了之後便能到寺廟出家。

報導提到，太監會在宮中工作到喪失勞動力，退休之後最好的結局，是到兒子女兒家中養老，有很多太監是在娶妻生子之後才入宮的，例如明朝大太監魏忠賢，就是21歲才進宮的，進宮前生過一個女兒。

自幼入宮的太監，若在宮中混得好、有錢有勢，大多會認養乾兒子，讓他們來給自己養老。但大部分太監的養老問題，還是要自己早做打算，畢竟乾兒子不是誰都能認養的。

由於宮內的工資相對較高，很多太監都會在年輕時就捐錢給寺廟，一捐就是幾十年，這些太監老了之後，就會選擇到寺廟出家，過世之後也埋葬於此。

太監死後的下葬位置也是問題，每個太監都會在出宮前贖回自己的「寶貝」，但依然不能算是「完整的男人」，無法進入自家的祖墳，找不到地方安葬。

為了處理太監的下葬問題，雍正皇帝特別撥款，在北京修建了一處「太監塋地」，也是就現在的「恩濟莊」，成為太監最後的歸宿，就連清朝大太監李蓮英死後，也是葬在恩濟莊，根據統計，這裡一共埋喪了近3千名太監。

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