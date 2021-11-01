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我闖紅燈你被記點！他上網報考駕照　意外揭穿「分身」真相

▲紅綠燈,闖紅燈,紅燈,交通號誌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市賴男闖紅燈為了不想繳罰單竟異想天開謊報葉男個人資料。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

太天真？北市賴姓男子今年1月、4月因闖紅燈遭警攔查，他為了脫免行政處罰，竟偽造署押及基於偽造文書犯意，向警方謊報他是「葉OO」，警方據此製作罰單。無辜葉姓男子今年3月，預約報考駕照發現自己竟有交通違規遭記點3點，發覺有異報警。士林地檢署依偽造文書將賴男提起公訴，建請法院分論併罰。

賴男今年1月15日上午10時許，騎乘重型機車，行經北市內湖錄1段591巷口，因闖紅燈交通違規事件遭警攔查，他為了不想吞罰單，竟向警謊報「葉OO」的年籍資料，警方不疑有他製作舉發違反道路交通管理事件通知單，賴並在通知單上「收受通知聯者簽章」欄位偽簽「葉OO」名字2次。

4月2日下午4時許，賴男騎車行經新北市樟樹二路與樟樹二路136巷口，又闖紅燈遭警攔下，他故技重施再次謊報「葉OO」個人資料。

無辜葉姓男子在3月26日晚間上網想預約報考駕照，突然發現自己因交通違規被記點3點，他傻眼自己都還沒有駕照怎麼會被記點，便報警處理。

「行得夜路多，必有遇鬼時」賴男犯行終於被發現，偵查時他坦承犯罪，檢察官根據舉發違反道路通知單、員警提供錄影檔與翻拍照片，認定賴男涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌，依法將他起訴。

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