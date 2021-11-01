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台中男闖紅燈連收2罰單！找警理論被嗆「綠燈你個頭」…行車影曝光

▲楊男騎車被員警攔下連開2張闖紅燈罰單，但他喊冤，表示自己是在綠燈時行駛。（圖／東森新聞）

▲楊男騎車被員警攔下連開2張闖紅燈罰單，但他喊冤，表示自己是在綠燈時行駛。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中市一名楊姓男子近日因不滿警方一分鐘連開他2張罰單，於是向開單員警理論，堅持自己沒闖紅燈，是綠燈才行駛，沒想到竟被回嗆「綠燈你個頭」，讓他覺得受到侮辱，要求警方道歉。對此，員警事後公布行車紀錄器畫面證實，楊男的確有闖紅燈，但對於言詞不當，願意致歉，並檢討改進。

楊男10月14日上午11左右騎車行經太平區環中東路時，因為連闖2個紅燈被蔡姓員警攔下開單，當下他因不滿一分鐘內連收2張罰單，且認定自己「並未闖紅燈、是綠燈才行駛」，於是向開單員警理論，不料卻被反嗆「綠燈你個頭」，讓他相當不滿，覺得自己遭受侮辱，要求蔡姓員警道歉。

▲楊男騎車被員警攔下連開2張闖紅燈罰單，但他喊冤，表示自己是在綠燈時行駛。（圖／東森新聞）

▲楊男指控員警字跡像「鬼畫符」。（圖／東森新聞）

另外，楊男還指控，罰單遭到多次塗改，員警字跡像「鬼畫符」，且在執法過程中還聽到員警詢問同仁「還要再開一張單嗎？」質疑執法過程草率。對此，派出所員警當下則回覆，「每個人執法過程不一樣，我剛剛已經回答過你了。」

太平分局新平派出所公布員警行車紀錄器畫面顯示，楊男確實闖了2個紅燈，一切是依法開單，不過對於蔡姓員警言詞不當，事後已向楊男道歉，未來會再加強檢討改進。台中市交通事件裁決處長黃士哲則指出，民眾若還是覺得交通違規罰單舉發內容與事實不符，可以準備相關證據進行申訴。

▼警方公布行車紀錄器畫面，證實楊男有闖紅燈行為。

▲楊男騎車被員警攔下連開2張闖紅燈罰單，但他喊冤，表示自己是在綠燈時行駛。（圖／東森新聞）

▲楊男騎車被員警攔下連開2張闖紅燈罰單，但他喊冤，表示自己是在綠燈時行駛。（圖／東森新聞）

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