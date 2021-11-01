王必勝緋聞女友「母曾染疫隔離」　指揮中心回應了

▲王必勝身陷外遇風波。（圖／記者沈繼昌攝）

生活中心／綜合報導

被外界封為「抗疫救援王」的醫福會執行長王必勝爆出不倫戀風波，近日又有爆料指出，疑似不倫戀對象林女的母親之前曾確診新冠肺炎，包括林女等家人都匡列隔離，爆料質疑王必勝在隔離期間和林女見面。對此，指揮中心表示，2人並沒在隔離期間見面，可傳染期間也沒接觸。

王必勝被周刊爆料指已婚的他與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，對方疑似還替他生下一名女兒。根據周刊報導，王必勝第一時間簡單回應「孩子是護理師與前男友所生，自己與林女是很熟的同事」嚴正否認婚外情。而陳時中被媒體問到此事，也保留回應「那是他私領域的事情，請他自己處理好」。

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有爆料也直指2人交往時間長達7年，王每月提供6萬元零用錢，出遊足跡遍及日本、美國。王必勝的女友IG照片近日被受關注，與網友的對話也被翻出，有人留言問，「你當初說要小香，妳老公心臟有漏拍嗎？」但她回答「還好耶，他用的東西也是不便宜，去年底還換了名車BMW。」

王必勝神隱兩天後在臉書針對此事件做出回應，表示「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。」

而林小姐則向媒體投訴，外界流傳的「每月6萬元生活費」、稱呼「老公」等都不是事實，是遭不明網友惡意在IG上釣魚陷害，並聲明和王必勝「真的只是朋友」。她強調，希望惡意的攻擊扭曲可以停止，媒體刊登爆料者不實的對話截圖也沒經過當事人同意；同時也向王必勝家人致歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」

至於是否不倫戀是否屬實，王必勝皆未做出正面回應；針對再有爆料指出王必勝疑似在林女被匡列隔離期間碰面，指揮中心發言人莊人祥表示，2人可傳染期間並無接觸，隔離期間也未見面。