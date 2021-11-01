河川局政風主任下班遭伏「亂棒伺候」！　嫌教唆2少年下場出爐

▲高雄高分院考量雙方已和解，從輕改判歐嫌有期徒刑8月 。（圖／資料照）

記者莊智勝／高雄報導

經濟部水利署第七河川局政風室劉姓主任109年4月21日晚間下班時，突遭2名少年分持木棍、鋁棒伏擊痛毆，造成劉男頭部、四肢鈍挫傷，後經警方介入偵辦，將涉案的蔡姓、曾姓少年，以及幕後指使的歐姓主嫌型送法辦。高雄地院依教唆少年共同犯傷害罪判歐嫌有期徒刑1年2月，案經上訴，高雄高分院審酌歐已認罪，並賠償30萬元與被害者達成和解，因此改判有期徒刑8月。

判決書指出，被害者劉男擔任水利署第七河川局政風室主任，與主嫌歐男互不相識，2人也無仇隙，但歐卻因不明原因以新台幣25000元代價委託蔡姓、曾姓少年毆打劉男，並告知劉下班返家路線，2名少年便騎機車至高屏大橋埋伏，事先還勘查好躲藏地點及逃逸路線，犯案當天還故意卸下車牌，意圖躲避警方追查。

109年4月21日傍晚，2名少年躲藏在埋伏地點等候，為避免認錯人，歐嫌還是先告知少年劉男當天穿著特徵、以及騎乘機車之車牌號碼；當天傍晚5時18分許，2名少年見劉男騎車經過、在路口停等紅燈時，立即分持鋁製球棒、木棍朝劉痛毆。由於事發突然，劉男雖然頭戴安全帽且奮力抵抗，但頭部、四肢仍受到鈍挫傷。

案經警方追查，揪出涉案的2名少年、以及幕後主使者歐男，隨後歐遭依教唆少年共同犯傷害罪起訴。高雄地院審酌後，依法判處歐嫌有期徒刑1年2月，歐不服提出上訴，高雄高分院合議庭審理期間，歐嫌改口認罪，並賠償30萬元與劉男達成和解，法官考量後，從輕改判8月徒刑，全案仍可上訴。