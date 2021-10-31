媽見兒子寫「龜」字震驚自己寫錯30年　寫法差異竟會暴露年齡

▲「龜」字的寫法你學的是哪一種？（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者林彥臣／綜合報導

一位媽媽陪兒子準備月考，準備糾正他作業上寫的「龜」字時，突然發現「龜」字的寫法與自己認知的並不相同，讓她以為自己是不是寫了30年的錯字。不過經過查閱之後，才真相大白。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，以前自己學的龜是中間兩橫筆劃不相連的寫法（左邊），兒子學的卻是筆畫相連的寫法（右邊），所以想請教網友學的是哪一種寫法？

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網友在留言中表示，「左，但我知道已經改右」、「左...原來我是字典認證的老人家了...囧」、「我（民國）83年，教的是右邊」、「我（民國）77年次，學的是左邊」、「是不是學左邊跟右邊，有年紀分別啊！」。

▲教育部筆順網顯示的龜字。（圖／翻攝自教育部筆順網）



根據教育部筆順網顯示，龜的筆順寫法為中間筆劃相連，也就是兒子的寫法。

▲「國際電腦漢字及異體字知識庫」則呈現了龜字的甲骨文與小篆。（圖／翻攝自「國際電腦漢字及異體字知識庫」）



中研院的「國際電腦漢字及異體字知識庫」則呈現了龜字的甲骨文與小篆，也都類似，也都是中間筆畫相連，也就是兒子的寫法。

▲顏真卿、褚遂良等古代書法家寫的龜字。（圖／翻攝自網路）



但是古代書法家如顏真卿、褚遂良的龜字寫法，則是中間筆畫不相連，也就是媽媽的寫法。