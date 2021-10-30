「是的，我沒當兵」何博文自揭原因　再嗆侯友宜：你還要閃多久？

▲何博文自揭沒當兵的原因。（圖／翻攝自何博文臉書）

記者楊蕓／新北報導

民進黨新北市議員何博文日前質詢時，批評新北市長侯友宜不敢譴責中共軍機擾台，侯友宜動怒回嗆「我在槍戰捍衛人民，你做過嗎？」話題持續延燒，扯出何博文根本沒當過兵的爭議。對此，何博文30日透過臉書正面回應，「是的，侯市長，我沒當兵」，他表示，自己曾罹患先天性心臟病，也就是俗稱的Blue Baby，小時候做過心臟手術。因此兵役體檢、複檢都被退，「但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩。」

何博文提到，出生時，父母因忙於生計，沒能及時發現心臟問題，導致青少年時出現嚴重氣喘、藍指甲，甚至昏厥，合併出現初期肺高壓現象。再晚一點，命都不保。大約30多年前動了大刀，術前生死未卜、鬼門關前繞了一回，胸前也留下了約20公分的疤。

何博文表示，當時沒有健保，醫藥費對父母而言也是一筆沈重經濟負擔，我看在眼裡，難過不已，一直到現在，高齡近80的母親，提到幼時疏於發現我心臟缺陷還內疚不已，因此他很不願提起這段過去。

「這樣清楚的回答，不知在侯市長答詢刻意挑動下，這幾天對我極盡人身攻擊、冷嘲熱諷，車輪戰般打電話至我服務處痛罵、質疑的人，滿意否？」何博文說，本覺這是個人隱私，老母最不願意面對的痛，所以低調忍讓。但政治的嗜血與侯市長刻意的興風作浪，無以迴避，只能忍痛正面以對，期待老母這幾天靜養休息，不要和人串門子、看電視，不要傷著。

何博文說，現在的他身強體壯，年少時生死關頭走過這一回，讓他更積極、正面而感恩的面對人生，熱愛家人、忠於國家人民，「我相信，每位國民在不同崗位上為國家盡力，扮演好自己角色，都值得敬佩，不是只有拿刀拿槍才叫勇敢。」

何博文接著痛批侯友宜，丟給他的試卷很殘酷、很私人，手段也非常低級、暗黑，他即使再痛，依然選擇勇敢面對答題「但人民給你的試卷呢？身為新北市長，重啟核四公投議題還要迴避多久？身為動見觀瞻、位高權重的政治領袖，面對共機擾台的態度還要閃躲多久？」