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金門縣「降低幼幼班師生比」提升照護質量　打造「優質教育環境」讓家長安心生養

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲109學年度，楊縣長視察古寧國小2歲幼幼專班開辦情形。（圖／金門縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

自楊鎮浯縣長上任以來，「幸福照護，完善社福體系」為重要施政政見，其中包含「提供公共教保服務量能，降低幼兒園師生比」。縣府團隊積極規劃，於108學年度起陸續於各鄉鎮開辦2歲幼幼班，未來於113學年度將達到全縣10所學校開設之目標，招收幼生160名，有效減輕家長負擔，提高金門縣公共教保服務量能。另外金門縣亦克服萬難領先全國推動自110學年度起從幼兒園小班降低師生比由1：15降低至1：12，逐年推行至公立幼兒園中大班之政策，預計於111學年起達到全縣公立學校小至大班之師生比皆調降至1：12，確保幼生於公共教保得到更高質量之照護，表達縣府重視幼教人員多年以來現場過勞問題甚而導致之公共教保品質不佳情形，讓金門縣家長能更放心將孩子交予公共托育體系，安心生養，共創美好的幼兒教育環境。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲109學年度，楊縣長視察2歲幼幼專班開辦情形。

行政院於101年1月1日施行幼托整合，然金門縣公立幼兒園先前因考量各校軟硬設施設備及金門幼教生態等因素，108學年度之前尚未招收2歲幼生，自楊縣長上任後，積極規劃推動2歲幼幼班之開設：
108年3月12日於烈嶼召開公聽會，聆聽及整合當地民眾心聲，廣納家長、議員、鄉公所代表及學校方意見，並於同年召開專家學者諮詢會議，研擬烈嶼地區招收2歲幼生事宜，經由通盤考量後，決定於108學年度由上歧國小附設幼兒園先行試辦幼幼班招生。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲109學年度柏村國小進行2歲幼幼專班新生登記。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲108學年度第一班2歲幼幼專班於上岐國小開辦反應熱烈。

108學年度優先由上岐國小試辦2歲幼幼專班，成果獲烈嶼地區民眾廣大支持及迴響，其後並針對試辦情形再次通盤檢討，研擬擴大開班之方向。縣府團隊並積極為預計開班之學校爭取及規畫修繕設施之經費，營造2歲幼兒優質學習環境，共計於109及110學年度爭取中央補助及金門縣政府補助開辦2歲幼幼專班之學校相關設施設備經費達新臺幣（下同）1260萬6,086元整，其中爭取中央補助748萬餘元，金門縣補助512萬餘元。

金門縣108學年度至113學年度開設2歲幼幼專班期程如下：
1. 108學年度：上岐國小。
2. 109學年度：古寧國小、柏村國小及述美國小。
3. 110學年度：古城國小、金寧中小學及金沙國小。
4. 111學年度：湖埔國小及開瑄國小。
5. 113學年度：多年國小。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲108至113學年度2歲幼幼專班開班進程圖。

由於2歲幼幼班之幼托整合橫跨教育與社政，因此，在師資人員部份，須確保在職場的幼教老師都是經過相關科系的培訓，以提供給2-5歲幼兒一致的教育品質，同時兼顧教保人員之遷調及分發程序之公平公正性，顯現縣府對於長期辛苦在幼教工作紮根之教保人員權益之重視。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲110學年度持續開設辦幼幼專班學校——古城國小。

▲▼金門縣,幼兒,幼幼班,師生比,教育,生養,教育,幼兒園。（圖／金門縣政府提供）

▲110學年度持續開設辦幼幼專班學校——金沙國小。

另外，自110學年度起，金門縣亦排除人事經費之困難，領先全國推行公立幼兒園幼小班之師生比由1：15調降至1：12政策，為確保公共幼保資源同時兼顧量能及質量之提高，減輕幼保人員教育現場負擔，提升幼生於幼兒園獲得照顧之質量，該舉為幼教師資團體多年來的聲音及期待，於施行之幼兒園及教保人員深獲肯定及好評，楊縣長及縣府團隊將持續努力，為金門打造更優質之教育環境。(金門縣政府廣告)

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