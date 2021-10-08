五倍券上路！金門縣府火力全開搶商機　祭優惠強攻景氣復甦大餅

記者林名揚／金門報導

紙本五倍券8日開領！金門縣政府金看準這波振興五倍券商機，祭出了「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，並搭配剛開跑的「金門振興券商家加碼推優惠」、「LINE熱點 振興熱起來企劃」，以及「金酒心4券-振興有理 金酒相挺」及加碼活動，以優惠方案搶攻振興經濟財。

▲▼金門搶攻景氣復甦大餅 。（圖／記者林名揚攝，下同）

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對此，縣長楊鎮浯特別在今（8）日上午率觀光處處長丁健剛、建設處處長陳祥麟及金門酒廠實業股份有限公司總經理楊駕人召開記者會向大家宣示，縣府拚振興，讓民眾與遊客手中五倍、國旅、振興券發生「乘數」效應，滾動產生最大消費力，並搶攻景氣復甦大餅，協助業者走過疫情，迎向產業發展。

楊鎮浯強調，金門防疫與振興齊頭並進，自5月中疫情攀升之際，縣府就啟動整備，規劃受衝擊商家所需的協助，並於疫情趨緩後，依續推出相關振興方案，同時適時調整防疫措施，現放寬為施打1劑疫苗滿14日免快篩下，也同步爭取提高機位量能，盼迎向地區產業發展。

此次由觀光處、建設處及金酒公司推出一系列方案。其中金門369來金旅遊方案中最受矚目的是，分享金門出奧運金牌國手李洋的喜悅，以吉祥物阿特，結合「麟洋配得金牌」的意象，特製99.9%純金金牌讓遊客抽獎。

楊鎮浯表示，此次建設處透過電子支付LINE熱點，首度與桃園、高雄市府數位合作，共推LINE熱點「振興熱起來」企劃，以支付平台成功吸引高達約789家金門商家上架，刺激熱點消費。金酒公司更現場加碼，有領到旅遊振興券遊客，就可獲得1瓶防疫酒精；還有在金酒台灣直營門市消費，即可抽搶手虎年玉璽酒200名，迎虎年好運到。

針對此次「金酒心4券-振興有理 金酒相挺」方案，金酒總經理楊駕人表示，目前推出多款夢幻限量好酒組合，更祭出滿額送好酒、抽好禮驚喜活動，只要用五倍券(或現金)消費單張發票滿1000元，就可獲得1次摸彩機會，頭獎為總價高達9萬9000元的「30公升金門高粱酒3罈」。分為兩波套餐抽獎，首波促銷活動從10月1日至12月31日，而金酒振興第一波抽獎日期是1月18日，買越多，中獎機率越高。

建設處處長陳祥麟表示，針對金門限定3000元振興券，縣府特別建置「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，目前已有超過100家業者加入，使用期限至2022年4月30日為止。

而此次Line熱點活動截至10月6日報名人數已達3.6萬人，更首次開出LINE Points200萬點的大紅包，完成9天活動集章用戶就可拿到30點。

觀光處處長丁健剛指出，「金門369，來金旅遊抽金牌」活動對象為「自由行」及「旅行團」旅客。「3」就是來金旅遊，送你旅遊振興券300元；「6」就是總計6萬6,000份的旅遊振興券；「9」就是抽99.9%純金金牌送給你。遊客只要於活動期間搭機來金，就有機會抽中金牌！活動預計自11月1日起至2022年4月30日止(或至旅遊振興券發完為止)。

金門縣府表示，縣府卯足火力拚振興經濟財，三管齊下不只帶動地區經濟成長，預估也將引來新一波後疫情時代觀光人潮來金旅遊消費。而金門觀光產業者也啟動整備，針對五倍券推出旅遊優惠方案，相信將再創旅遊消費經濟高峰。

各優惠活動內容請洽活動網站: 觀光處「金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌活動專區」，由金門觀光旅遊網公告 https://kinmen.travel/

建設處「金門振興券商家加碼促銷活動專區」https://reurl.cc/Rbj0OD

金酒活動方案 http://kkl-coupon.com.tw