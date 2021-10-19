新書推薦／《進擊的公民—探索社會議題的法律指南》：不思考就任人宰割

▲《進擊的公民—探索社會議題的法律指南》內容橫跨法律、歷史與社會學，輔以《進擊的巨人》，帶領你我從議題思考法律，從法律反思議題，看懂社會事。（圖／新學林出版提供）

記者王淑君／綜合報導

面對社會上各種令人眼花撩亂的議題，像是假新聞該不該管制？民粹對民主有何影響？轉型正義又該轉到哪？這些問題，就像漫畫《進擊的巨人》中的巨人怪物一樣，人們若不去正面應戰，就等著被獵食。

而這個選擇，也如同《進擊的巨人》所描繪：面對怪物出沒，不少人依舊躲在高牆背後什麼都不管，繼續過著偏安，且與無知與恐懼為伍的日子；但也有人渴望走出被蒙蔽與獵食的命運，決定鼓起勇氣，翻牆探索世界的真正様貌並起身對抗巨人，為了找回真正的自主而戰。

漫畫中那些不知人間疾苦的高層、手握資源卻只顧享樂的貴族與士兵、一不如意就隨意唱衰或獵巫的民眾，以及那些拼命想和巨人對抗，卻經常被惡意嘲笑的勇者，不也是你我日常生活的寫照嗎？不管喜歡或不喜歡，我們都活在政治人物與媒體塑造的高牆裡，而那些令人眼花撩亂的各種社會議題，就像漫畫中的巨人，若不去思考，就只能任人獵食。

近日出版的《進擊的公民—探索社會議題的法律指南》一書，內容橫跨法律、歷史與社會學，輔以《進擊的巨人》，每篇文章最後統整出「調查兵團的生存札記」，highlight出文章想傳達的重點，特別適合對於社會感到不解，卻不知從何踏出改變步筏的人。透過書中每個篇章，帶領你我從議題思考法律，從法律反思議題，看懂社會事。

作者王鼎棫為法律白話文運動網站主編，以及東吳與靜宜大學法律學系兼任講師，長年鑽研社會法，對社會安全網、弱勢族群的扶助照護及社會福利議題特別關注。書中每篇文章中的故事，都真實在臺灣這塊土地上發生過，並與現行制度的建立與運作密切相關。藉由爬梳事實、分析並釐清相關制度所扮演的角色與效果，就能從中找出判斷的標準，我們也自然能從那些造成偏誤的雜訊中脫身，釐清思路、找到自己的觀點，並堅定地作出自己的選擇。

不管喜歡或不喜歡，我們都活在政治人物與媒體塑造的高牆裡，而那些令人眼花撩亂的各種社會議題，就像漫畫中的巨人，若不去思考，就只能任人獵食。