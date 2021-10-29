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台中22歲男遭虐殺！老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機

記者李忠憲、鄒鎮宇／台中報導

台中大甲一名22歲蔣姓男子，與北區一家人力派遣公司派工的陳姓老闆娘疑因工作發生糾紛。陳女竟教唆兒子及友人虐殺蔣男，並將遺體放在彰化的友人家中，警方上門時，發現3名女子在床上滑手機，而蔣男死亡多時。

台中老闆娘「虐殺22歲男」至少10人涉案　3女在遺體旁滑手機

▲台中一名22歲蔣姓男子遭虐殺。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，39歲的陳姓老闆娘疑似不滿蔣男到處亂說公司壞話，放話公司會苛扣薪水，便趁28日傍晚將蔣男留下，教唆多名員工手持棍棒教訓。其中，陳女19歲的兒子第一個動手，直接把蔣男打到頭破血流。

▲▼台中22歲男遭虐殺　老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼陳姓老闆娘教唆員工對蔣男施暴。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中22歲男遭虐殺　老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機。（圖／記者李忠憲攝）

陳女與10多名員工、親友，於28日晚間分兩趟車將蔣男帶到外埔區等地持續施虐，於29日凌晨將奄奄一息的蔣男塞到後車廂帶回彰化；豈料，蔣男在後車廂中斷氣，但開車的馮男及3名女子仍不為所動，將蔣男的遺體帶回彰化的租屋處，甚至討論如何掩埋屍體。

施暴的眾人中，有2人心生愧疚，主動報警自首。警方表示，梁姓及盧姓犯罪嫌疑人29日自首，表示蔣男的遺體被載至彰化縣埤頭鄉一帶；警方獲報後，立刻請彰化縣北斗分局前往察看，發現有運屍的自小客車，且蔣男遺體就擺在租屋處，3名女子在床上滑手機。

▲▼台中22歲男遭虐殺　老闆娘教唆兒子犯案　3女在遺體旁滑手機。（圖／記者李忠憲攝）

▲蔣男的母親得知消息後趕到警局。（圖／記者李忠憲攝）

警方調查發現，蔣姓被害人與人力派遣公司負責人陳姓女嫌有債務糾紛，陳姓女嫌夥同盧姓、馮姓、高姓、梁姓、馮姓、林姓、楊姓、謝姓、黃姓等犯罪嫌疑人共10人，由不同犯嫌分別於10月28日19時許在台中市北區中清路、同日23時許及29日凌晨於台中市外埔區等地毆打，之後馮姓犯嫌將被害人載至彰化縣埤頭鄉一帶，討論該如何處理屍體。

大甲分局立刻報請台中地方檢察署指揮偵辦，將馮姓犯嫌等10人查緝到案，相關案情釐清中，另一人積極追緝中，並查扣棒球棍、木棍、鐵條及手機等物，全案訊後依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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