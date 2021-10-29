被指「3+11」決策者！鄭文燦爆氣：有證據就退出政壇

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

5月本土疫情大爆發，外界將破口指向機組員的「3+11」檢疫政策，外界更傳言民進黨不分區立委范雲、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦是決策者。對此，鄭文燦29日備詢時罕見地說重話，「如果能證明我是3＋11的決策者，我就退出政壇！」

國民黨市議員林政賢29日在市議會質詢鄭文燦；他表示，桃園今年的施政滿意度下滑到全國第10名、幸福城市排六都倒數第2，認為原因在於拆籃框作秀及「3+11」等錯誤政策所致。

對此，鄭文燦強調，地方政府在防疫過程都扮演協助中央的角色，尤其航空公司機組員檢疫的決策都是由中央疫情指揮中心、民航局和疾管署等單位去開會制訂。

他說，機組員的檢疫規定改了6、7次，他沒有參加過任何會議，也未曾表示意見，不懂為何被外界傳為決策者，「我沒有參加過任何會議，若可以證明我是3＋11的決策者就退出政壇！」讓林政賢被嚇到，直呼「要玩這麼大喔？」

鄭文燦表示，他做桃園的滿意度調查，施政有80分、防疫及接種疫苗有90分，認為市民對他的稱讚不少，且拆籃框是跟進其他縣市的作法，並無作秀；另外，他認為，疫情期間有人專心防疫，有人專心抹黑，「參與口水戰是沒有必要的。」

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