殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

▲皮珥在18歲那年開始接觸性產業工作。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲30歲女子皮珥（Olive Pearl）是名性工作者，讓外界關注的是，她近期與患有腦性麻痺的男客戶拍片分享性經驗，希望能打破外界對殘疾人士在發生性行為方面的負面歧視印象。皮珥透過影片介紹2人使用的「性愛鞦韆」，強調其實殘疾人士也有性需求，與一般客戶並無不同，2人每周都會見面，過程也很棒。

綜合太陽報、鏡報報導，皮珥從德國搬到澳洲墨爾本生活，在18歲那年開始接觸性產業工作，自那時起開始斷斷續續接客。到了2021年2月，她第一次與32歲男子索尼克羅夫特（Gavin Thorneycroft）聯繫上，從那時起到現在約有7個月時間，每周見面一次，皮珥為了他鑽研特殊性服務，也從單純客戶關係轉變為好友。

索尼克羅夫特患有腦性麻痺（cerebral palsy），坐著輪椅的他也因殘疾無法工作，「雖然我是殘疾人士，但仍然擁有和健全人士一樣的慾望和需求，皮珥是我遇過最棒的性工作者」，且殘疾人士不需要因為。皮珥認為，索尼克羅夫特與其他客戶並無不同，只是需要一些新的姿勢，並透過影片介紹2人使用的「性愛鞦韆」。

他們透過影片分享性經驗，希望能打破外界對殘疾人士的負面刻板印象，「我們要打破對性及殘疾的污名，不要害怕認錯和改變想法，我們必須往前進，這是我們能夠打破汙名的唯一方法。」這些影片如今也受到網友高度關注，全球觀看次數已超過100萬次。

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