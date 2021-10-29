　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

▲▼ 澳洲30歲女子皮珥（Olive Pearl）是名性工作者。（圖／翻攝自推特、抖音）

▲皮珥在18歲那年開始接觸性產業工作。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲30歲女子皮珥（Olive Pearl）是名性工作者，讓外界關注的是，她近期與患有腦性麻痺的男客戶拍片分享性經驗，希望能打破外界對殘疾人士在發生性行為方面的負面歧視印象。皮珥透過影片介紹2人使用的「性愛鞦韆」，強調其實殘疾人士也有性需求，與一般客戶並無不同，2人每周都會見面，過程也很棒。

@theproudaccountant

Thanks for the recommendation! ##theproudaccountant ##disability ##disabilitytiktok ##accountant ##fypシ ##foryou ##trending ##review ##foryoupage ##disabilityawareness ##disabilitypride ##viral ##fyp ##australia

♬ original sound - Olive Pearl

綜合太陽報、鏡報報導，皮珥從德國搬到澳洲墨爾本生活，在18歲那年開始接觸性產業工作，自那時起開始斷斷續續接客。到了2021年2月，她第一次與32歲男子索尼克羅夫特（Gavin Thorneycroft）聯繫上，從那時起到現在約有7個月時間，每周見面一次，皮珥為了他鑽研特殊性服務，也從單純客戶關係轉變為好友。

▲▼ 澳洲30歲女子皮珥（Olive Pearl）是名性工作者。（圖／翻攝自推特、抖音）

索尼克羅夫特患有腦性麻痺（cerebral palsy），坐著輪椅的他也因殘疾無法工作，「雖然我是殘疾人士，但仍然擁有和健全人士一樣的慾望和需求，皮珥是我遇過最棒的性工作者」，且殘疾人士不需要因為。皮珥認為，索尼克羅夫特與其他客戶並無不同，只是需要一些新的姿勢，並透過影片介紹2人使用的「性愛鞦韆」。

他們透過影片分享性經驗，希望能打破外界對殘疾人士的負面刻板印象，「我們要打破對性及殘疾的污名，不要害怕認錯和改變想法，我們必須往前進，這是我們能夠打破汙名的唯一方法。」這些影片如今也受到網友高度關注，全球觀看次數已超過100萬次。

@theproudaccountant

Reply to @account_nameonline Q&A time! ##disability ##disabilitytiktok ##disabilitypride ##question ##theproudaccountant ##fypシ @gavinthorneycroft

♬ original sound - Olive Pearl

►男女野戰開啪！約見前任「肉色激情交纏」嗨到高點　過程全被拍下
►嫁26歲鮮肉！她PO片曬愛「臉蛋光滑」美貌驚呆網　真相曝光
►3P野外露出！2女1男闖景點全裸肉色畫面流出　官員拳頭硬了

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
老婆辭職玩當沖「慘賠200萬」　人夫急求助！網一看傻了
獨／寶寶回來了！美女主播1年前流產 「5月子宮繞頸」驚險誕一
再增4起接種後死亡　3人打AZ、1人打莫德納
辜莞允野外脫了！　「中空畫面」超兇
快訊／城中城46死行政調查公布　點名消防、工務局4大缺失
桃園女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應
知名YouTuber打莫德納第二劑「心臟超痛」　緊急送醫
男大生信義區撿屍正妹草叢性侵！　3友幫把風穿褲挨告結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太窮買不起衛生棉！貧困少女「用懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

騎單車被226公斤棕熊追殺！　右腿慘被撕裂...男絕望反擊逃死

嫩妹睡覺「只穿內衣褲」！內衣賊嗨了　興奮狂摳她下體

美法院撤銷死刑暫緩令！他慘遭「注射3種藥劑」伏法　嘔吐抽搐慘死

殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

台灣首例！Delta亞變異株「AY.4.2」傳染力恐高10%　擴散全球42國

少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

超強生存術！印度男「爽住機場3個月」沒被發現　1理由獲判無罪

在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了！　高達2公尺堅挺「狂飄腐臭味」

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

太窮買不起衛生棉！貧困少女「用懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

騎單車被226公斤棕熊追殺！　右腿慘被撕裂...男絕望反擊逃死

嫩妹睡覺「只穿內衣褲」！內衣賊嗨了　興奮狂摳她下體

美法院撤銷死刑暫緩令！他慘遭「注射3種藥劑」伏法　嘔吐抽搐慘死

殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

台灣首例！Delta亞變異株「AY.4.2」傳染力恐高10%　擴散全球42國

少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

超強生存術！印度男「爽住機場3個月」沒被發現　1理由獲判無罪

在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了！　高達2公尺堅挺「狂飄腐臭味」

傳統一買家樂福　統一集團回應2點

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕逼宮「生麵包」　人妻反擊了

房價漲後悔族增加　台中太平這區新舊屋價格僅差2萬

新台幣收盤升值 1.4分　收在27.82元

動物園睽違7年誕下「國王企鵝寶寶」　超可愛日系命名曝光

機師猝死曝地獄班表！　鄭麗文籲：居檢不派飛

99%都有過！柴柴醒來額頭冒「熟悉壓痕」　過來人笑：原來狗也會

診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵　逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵

領養短吻垂耳狗3個月變尖鼻「整片立起來」　長出眼袋媽驚覺受騙

陳時中稱「用聞的」可查陪侍假扮客人　葉毓蘭：這句話充滿性暗示

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

Facebook宣布改名Meta　強調「元宇宙」願景

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

正妹赤裸亡！警調查卡關...鸚鵡「1句話」破案

C羅女友曬床照宣布懷雙胞胎！球王又要當爸了

即／洛杉磯機場出現槍手！乘客「躲停機坪」畫面曝

CNN：在台美軍數從10人增加至32人

美速食店8成餐點含塑化劑　這東西含量最高

校園當後宮！　校長公然讓學生貼舞蹭下體

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

爸媽帶路邊小狗回家　7歲兒被咬死

天災頻繁　法國太空人拍下「地球的脆弱」

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

更多熱門

相關新聞

上海婦人替植物人老公辦殘疾證 醫院要求：須本人到場辦理

上海婦人替植物人老公辦殘疾證 醫院要求：須本人到場辦理

上海一名王先生1年前因腦疾成為植物人，家屬在龐大醫療開銷壓力下，只好向相關政府部門申請傷殘鑒定證明。就在王先生的家屬前往申請證明時，卻被相關單位及醫院要求，植物人王先生本人必須親自到場鑑定，這讓王先生的妻子張女士頓時覺得，「這也太強人所難了吧！」

腳殘缺不要了！吉娃娃遭裝箱棄養

腳殘缺不要了！吉娃娃遭裝箱棄養

她出生「沒口鼻」開刀30次　媽不離不棄

她出生「沒口鼻」開刀30次　媽不離不棄

獨腳博士研發義肢上裝「肌肉」　完成幼年時踢足球夢想

獨腳博士研發義肢上裝「肌肉」　完成幼年時踢足球夢想

士林公寓竄火舌　身心障礙弟正與死神拔河中

士林公寓竄火舌　身心障礙弟正與死神拔河中

關鍵字：

殘疾性服務

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面