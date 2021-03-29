公寓竄火母子3人受困　「身心礙障弟」賣彩券養家..正與死神拔河中

▲士林一處民宅因不明原因起火，屋內1對兄弟與母親同住，母親因遭濃煙嗆傷送往醫院。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區社中街426巷29日晚間6時許一處民宅2樓竄出大量濃煙，消防局獲報立刻前往搶救。當中約50歲大兒子5%燒燙傷、79歲母親則是嗆傷、45歲小兒子救出時失去呼吸心跳送醫搶救中。據鄰居表示，母子3人一同居住，母親有重聽，小兒子罹患小兒麻痺領有身心障礙手冊和哥哥一起販賣彩券，鄰居表示當時聽到碰一聲就趕緊報警，起火原因仍待後續調查釐清。

29日傍晚6時許，北市消防局接獲民眾報案，警消立刻派出17輛消防車、5輛救護車以及54名警消到場，並佈置4條水線進行灌救，逐層疏散7男7女。消防人員從起火2樓先救出一名年約45歲的陳姓男子，失去呼吸心跳，另名陳男年約50歲的哥哥身上5%、二度灼傷的臉部灼傷，高齡79歲的母親則意識不清躺在擔架上被救出來，分別送新光、馬偕醫院，警消6點44分撲滅火勢。

▼ 士林民宅火災母子3人陸續被救出，小兒子因逃生不及一度失去呼吸心跳仍在醫院與死神拔河中。（圖／記者黃宥寧攝）



據鄰居指出，當時火災發生時有聽到碰一聲巨響，黑煙就開始竄出來。鄰居阿伯表示，母子3人住在該住處一陣子了，兄弟倆身體狀況都不是很好，當中弟弟則是患有小兒麻痺，老母親有重聽狀況但行動自如。也因弟弟領有身心障礙手冊，倆兄弟就在住家附近販賣彩券，本來家裡經濟狀況就不是很好，如今卻又發生噩耗，令人不勝唏噓。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。

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