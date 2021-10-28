民進黨到中央大學辦公投說明會　藍轟政治入校園、綠稱公民教育

▲前立委陳學聖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

距離12月18日舉辦的4大公投案倒數，藍綠全力動員，民進黨規劃本周六（30日）由民進黨主席、總統蔡英文和行政院長蘇貞昌領軍，在位於桃園的中央大學舉辦首場施政說明會。不過，國民黨前立委陳學聖質疑這是「政治進入校園」，28日受訪再批，中大2017年公布場地租借管理辦法，規定不得借場地給宗教、政治活動使用，呼籲校方不要睜眼說瞎話；民進黨立委趙天麟則說，學校提供場地讓大家進行公投宣講活動，這是最好的公民教育。

陳學聖昨天下午質疑，民進黨將在中大舉辦第一場公投說明會，是「政治進入校園」；而中大則透過聲明回應，這次場館借用事宜皆依場地租借辦法辦理，是由民間團體依規定申請，校方已要求其遵守現行防疫規範，只要活動不違反一般社會善良風俗規範，中大對活動細節並不會多加干預。

不過，陳學聖今天受訪批評，中央大學在2017年10月13日公布場地租借辦法，明文規定「各場地以校內活動為優先使用，不得為特定政治宗教團體進行宣傳或活動」，呼籲民進黨不要為難中大，「歡迎民進黨來桃園辦公投說明會，但請不要讓政治進入校園，請放過中央大學」。

陳學聖也說，中大自己的內規這麼清楚，為什麼要違反規定？很多老師向他反應，擔憂未來還有其他政黨來借場地，中大難以拒絕，恐無法維持好的研究環境。

對此，趙天麟今天上午受訪說，只要不違反《公民投票法》規定，就沒有行政中立不中立的問題，而且無論支持、反對公投方都應該大聲呼籲民眾出來投票，進行宣講都是非常高尚且正當的，對民進黨來說，要讓台灣更進步就不應該設下各種障礙和絆腳石，所以將到各地積極進行宣講，呼籲支持者投下不同意票。

趙天麟也說，只要不違反法律規定，學校本來就是促進公民教育的一環，不能自絕於公共事務之外，學校提供場地讓大家進行公投宣講活動，這是最好的公民教育了。