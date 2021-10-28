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香港故宮稱「一直與台北有聯繫」　吳密察反駁：要合作有2原則

▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲被香港故宮稱「一直有聯繫」，國立故宮博物院院長吳密察否認。（圖／故宮北院，記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

香港故宮預計明年7月開幕，該館長吳志華先前透露「一直與台北故宮有聯繫」，不過今（28）日立委黃國書詢問時，國立故宮院長吳密察則表示「目前沒有聯繫過」，更指出現在的香港「已經不能當作是自由的香港」，因此未來若要合作，也會遵守2個原則。

▲▼立法院教育委員會 故宮院長吳密察答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲故宮院長吳密察否認有跟香港故宮聯繫。（圖／記者屠惠剛攝）

香港故宮文化博物館將於明年開幕，而香港故宮文化博物館吳志華表示，此項目得到大陸中央大力支持，先前被媒體問及「有沒有計畫與台北故宮交流合作？」時，他透露「一直有與對方建立聯繫」，也期望未來交流及學術研究，三地的故宮將傳承故宮文化。

而今立法院召開教育及文化委員會，立委黃國書對此詢問故宮院長吳密察「有無與香港故宮聯繫？未來會不會合作？」吳密察表示「目前沒有聯繫過」。至於未來合作，吳密察說，台北故宮曾與北京故宮交流，2個原則是「雙方必須平等，且必須是純粹的學術交流」，但也坦言「從我上任後就沒有（跟北京故宮）交流過」。

▲▼立委黃國書質詢故宮院長吳密察。（圖／記者林育綾攝）

▲立委黃國書質詢故宮院長吳密察，提到香港故宮稱有與台北聯繫。（圖／黃國書辦公室提供）

吳密察也進一步表示，「現在的香港跟中國沒有太大差別，已經不能當作是自由的香港來看待」所以若要合作，會遵守國家政策，會非常謹慎。黃國書追問，「意思是您任內都不會跟香港交流嗎？」吳密察回應，「不能說絕對不會，而是要在剛剛說的前提之下」。

不過在明年（111年）故宮的預算編列，黃國書提到都沒有跟中國大陸交流的相關預算，詢問原因為何？吳密察承認確實沒有編列跟中國的交流預算，並提到編列預算時主要有兩個考量，「一方面是有無需要，二方面是疫情考量」。

另黃國書也提到，故宮的數位典藏還要加強，尤其像器物的3D數位典藏「為什麼進度這麼緩慢呢？」更舉出從107年到109年，只完成70件；而110年到111年也只預計完成70萬件，但故宮器物有「7萬多件」，數位典藏還是動用前瞻計畫預算，如果前瞻計畫結束，沒有這筆預算，是否還會繼續進行？吳密察回應，無論有無前瞻計畫支持，這計畫「一定會繼續做下去」。

▲▼立委黃國書質詢故宮院長吳密察。（圖／記者林育綾攝）

▲立委黃國書認為，故宮的數位典藏進度還要加強。（圖／黃國書辦公室提供）

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