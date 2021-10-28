褲子快被脫掉！他急打斷　按摩妹喊：打出來就好，不會對不起老婆

▲阿傑被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）是一間養生館的負責人，但他卻和店內的櫃檯人員，媒介容留女子「花花」（化名）與不特定男客從事半套性交易，並從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑是桃園某養生館的實際負責人，但他卻與另名擔任櫃台、接待人員的男子，共同基於意圖使成年女子與他人為猥褻行為，而媒介、容留以營利之犯意聯絡，讓店內的小姐花花與不特定男客以每小時1千元從事半套性交易，並從中收取400元傭金，而某次一名員警假裝成男客前往該處消費，由櫃檯人員帶領他進入2樓包廂內後不久，按摩小姐花花也隨即進到包廂。

花花於按摩過程中，將警方的短褲褪去，並以手撫摸其生殖器，而警方見狀立即表明身分並當場查獲。此外，當花花用手褪去警方褲子時，警方還詢問「怎麼把褲子脫掉」，花花即向其表示。「不就是打出來就好了」、「不是打出來就好了，怎麼會對不起老婆」且這段對話也有現場錄音足以佐證，因此足認花花有在該養生館內進行半套性交易。

對此，法官認為，阿傑已經有多次妨害風化前科，卻未因此心生警惕，竟再次為了圖私利，媒介容留女子在養生館內從事半套性交易，助長色情風氣，有害社會善良風俗，且犯案後否認犯行，未見其悔悟之心，犯後態度不佳，兼衡其犯罪動機、手段、參與程度、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依共同犯圖利容留猥褻罪，判處他有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。