NASA發現6個「死亡星系」　110億年前1關鍵氣體被消耗光成死因

▲NASA發現6個「死亡星系」。（圖／翻攝自NASA官網）

記者張靖榕／綜合報導

美國太空總署（NASA）透過哈伯太空望遠鏡發現，6個星系早在110億年前就已經停止形成恆星，成為「死亡星系」，而根據目前科學界普遍推估，宇宙存在時間為137.7億年。這項在《自然》期刊發報的研究指出，導致整個星系邁向死亡的原因，很可能是因為氫氣的量消耗到過於稀少。

NASA新聞稿指出宇宙出現第30億年左右，各星系的活動相當活躍，都處於大量生成恆星的時期，但他們發現其中6個星系，包括MRG-M0138、MRG-M0150、MRG-M0454、MRG-M1341、MRG-M1423和MRG-M2129，在這期間卻因不明原因只剩下非常稀少的氫氣，在缺乏造成恆星的必要條件下逐漸死亡，成為「死亡星系」。

除了哈伯望遠鏡，NASA也透過智利阿他加馬沙漠的「ALMA」望遠鏡，將6個星系樣態合成，發現外觀呈現相當不同，MRG-M1341更車線整個星系扭曲的情況，但無法排除望遠鏡光學作用造成的可能。他們也發現其中4個星系的塵埃輻射活動都無法被偵測到，推測星系的塵埃量僅相當於恆星塵埃量的0.0001倍，並且是分子氣體的恆星塵埃量的0.01倍。

研究團隊推測，距今近110億年前的當時，銀河系中心可能有個超大質量的黑洞加熱體，大量消耗掉了氫氣，才會導致「死亡星系」的出現，但這仍只是一項推論，真正成因還需要進一步研究。