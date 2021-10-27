快訊／第12輪二階明天開打！178.6萬人預約完成「預約率6成2」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪第二階段預約中午截止，指揮中心昨天下午4點增開第一劑BNT、晚間6點增開第二劑AZ，兩疫苗增加62.8萬人可預約，總計符合資格者來到288.1萬人，總計有178.6萬人完成預約，預約率6成2。

第12輪疫苗堪稱史上最大規模，分兩階段提供第一劑BNT與第二劑AZ與莫德納，目前第一階段正陸續接種，第二階段則於過去兩天開放預約，今天中午12點截止，明天開始接種。

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其中BNT第一劑對象原為10月13日中午12點之前意願登記，23歲以上民眾進行預約，昨日下午4點起加開10月26日中午12點之前意願登記，30歲以上民眾可預約，總計符合資格對象有127萬0,957人，到下午5點為止已完成預約85萬5,926人，預約率6成7。

至於AZ疫苗第二劑，原開放對象為10月13日中午12點前已意願登記者，於7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾以及7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾。昨天傍晚6點則增開7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾，總計符合資格對象105萬3,094人，下午5點為止完成預約66萬5,616，預約率6成7。

莫德納疫苗維持原對象，7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾可預約，符合預約資格55萬7,531人，下午5點為止完成預約26萬5,430人，預約率4成7。

莊人祥表示，莫德納預約率仍有部分涉及造冊，實際將接種人數會再增加，目前也正在評估是否繼續加開對象。

第12輪第二階段原開放預約對象：

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列條件其一：

1、BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]

2、莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]

3、AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]、7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

第12輪第二階段增開預約對象：

1、BNT第一劑：10月26日中午12時前意願登記BNT疫苗之30歲以上民眾[即1991年12月31日(含)前出生]

2、AZ第二劑：10月13日中午前意願登記，且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾[即1980年12月31日(含)前出生]

【補充說明】

10/25 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段BNT第1劑預約狀況 (已截止)

符合預約資格：1,270,957人。

已完成預約人數：855,926人。

10/25 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段莫德納第2劑預約狀況 (已截止)

符合預約資格：557,531人。

已完成預約人數：265,430人。

10/26 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段AZ第2劑預約狀況 (已截止)

符合預約資格：1,053,094人。

已完成預約人數：665,616人。