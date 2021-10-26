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東森農場開賣梨山高海拔甜柿　王令麟回饋東森幣買氣超狂熱銷萬顆

▲▼台中市農業局長蔡精強(中)上東購銷售台中特色農產東勢甜柿,右為東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）東森購物專家斯容、台中市農業局長蔡精強、東森購物總經理彭鴻珷，力推來自台中梨山高海拔栽種的甜柿，一開賣吸引會員狂下訂，統計熱賣多達1萬顆。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

秋天是吃柿子的季節，尤其來自台中梨山高海拔栽種，季節限定的次郎品種甜柿，果實大顆、香脆清甜，以一箱3公斤10顆計算，在日本網購平台上最貴賣約2,100元，而東森購物網為挺在地小農、回饋廣大會員，與台中市政府再度聯手推廣，透過《東森農場》LIVE節目祭出獨賣優惠價每箱只要799元，東森集團總裁王令麟再加碼送50%東森幣回饋，最多送出599枚東森幣，換算下來，相當於一箱才200元，一開賣立刻滿線，許多人快手搶訂購，統計狂銷1萬顆甜柿。

又到了柿子產季，目前市面常見柿子品種包括富有、次郎、花御所，其中，次郎品種在「台中柿子王」梨山農民張建旺細心栽種，利用牛奶、雞蛋、酵素等有機澆灌，再加上果園海拔約1450公尺、日夜溫差大等地理環境條件，種出來的甜柿果皮色澤艷橘，果肉紮實鮮脆，吃起來毫無澀味，更香甜美味，就連台中市農業局長蔡精強也很自豪地說，「次郎品種雖是從日本引進，但不同於日本栽種在平地，其更適應台中梨山高海拔環境，甜度通常達到16～18度，口感香脆、果色均勻漂亮，品質絕對比日本原產地還要好。」

▲▼東購銷售台中特色農產東勢甜柿。（圖／記者李毓康攝）

▲▼來自台中梨山的甜柿，果肉紮實鮮脆，吃起來毫無澀味，更香甜美味。

▲▼東購銷售台中特色農產東勢甜柿。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台中市農業局長蔡精強(右)上東購銷售台中特色農產東勢甜柿。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市農業局長蔡精強（右）說，日本引進的次郎品種甜柿，在台中梨山高海拔環境栽種出來的更好吃。

為了把在地好物介紹給消費大眾，台中市政府多次與東森購物《東森農場》聯手，不論是台中農特產大禮包、東森獨家星級農特產禮盒，都曾創下秒殺紀錄，這次購物專家斯容與蔡精強、張建旺及東勢區農會總幹事田士欣，共同促銷力推送禮自用兩相宜的8A級甜柿，每一顆平均重量300公克，吸引大批會員搶下單，就怕錯過又要再等明年。對於東森購物網平台屢屢帶來的熱烈買氣，蔡精強表達感謝也肯定，「透過東森購物網平台，每次銷售成績非常好之外，未來也會在不同季節和《東森農場》合作，讓全台民眾都能買到台中優質產品。」

▲▼台中市農業局長蔡精強(左)上東購銷售台中特色農產東勢甜柿,右為東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者李毓康攝）

▲對於東森購物網平台力挺在地小農，台中市農業局長蔡精強特別表達感謝及肯定，讓全台民眾都能買到台中優質產品。

東森購物總經理彭鴻珷表示，「東森購物秉持『東森嚴選』精神，尋找臺灣各地優質產品，嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，把各產地最好的東西介紹給消費者。」另外，東森購物網也響應2021台中購物節，推出「台中專區」，嚴選時尚、美顏、居家生活、觀光旅遊及當令優質農特產品，消費者只要在家動動手指，就能輕鬆把台中在地名產帶回家，蔡精強也歡迎大家親自到台中吃喝玩樂，10/10～12/9期間，購物節消費更有天天抽5千元、週週抽10萬元、月月抽100萬元等現金好禮，還有壓軸抽千萬豪宅。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

東森農場 熊媽媽買菜網

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