打疫苗陷停滯期！莊人祥：考慮「摸彩、常設接種站」增打氣

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

根據指揮中心公布資料，我國75歲以上長者第一劑疫苗覆蓋率已維持7成近2個月，未見增長，指揮中心表示，有考慮透過外展或是專案接種，甚至是優惠、摸彩等獎勵方式，提升民眾施打疫苗意願。

目前75歲以上長者施打一劑疫苗覆蓋率雖達7成，但仍有約3成民眾未接種疫苗，陷入疫苗停滯期。在國外有許多國家透過「打疫苗抽獎」、「歡送啤酒」、「現金獎勵」等方案，鼓勵民眾前往施打疫苗。

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莊人祥認為，不只是長者，也鼓勵其他的人都應該盡量接種至少1劑，第二劑時間到後再去接種。

至於如何提升第一劑打氣，莊人祥指出，針對預約部分，75歲以上長者通常需要子女或是朋友幫忙上網預約，確實比較不方便，該如何讓移工或長者能有便利的預約方式與較便利的接種方式，正在考慮外展或專案接種。

莊人祥進一步解釋，外展或專案接種可像是在某些場所固定有接種站，或是假日固定開設接種站，實施隨到隨接種，像是過去雙北推動流感疫苗時，就曾在捷運站前設置接種站，民眾路過附近或是搭車經過就可接種。

另外像是優惠、摸彩等獎勵措施，莊人祥表示可以往這方面思考，再看如何提升民眾接種意願。