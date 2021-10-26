台南賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

▲台南一名賓士哥被勸戴口罩後，竟對女店員狂飆髒話。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情趨緩，雖然戴口罩的規範逐漸寬鬆，但除運動、登山等行為，外出還是必須佩戴口罩。沒想到，台南一名男子購買飲料時未戴口罩，被女店員勸導後竟狂飆三字經，讓店員氣得將監視器畫面PO網，而台南衛生局也將對該名男子進行裁處。

台南一名男子24日開著賓士，下午1時46分左右到某飲料店購物，因為佩戴口罩被女店員勸阻「口罩要戴一下！口罩啦！你的口罩！戴一下口罩再點單喔」，但賓士男不為所動，只狠狠地盯著女店員，直到拿了飲料才轉頭離開。

豈料，賓士男走到車旁又再折返，對著女店員瘋狂罵髒話，「XXX！XXX！也不要影響別人好嗎？」最後邊嗆聲邊走回車上，讓女店員氣到將影片PO網。

▲▼女店員坦言勸阻當下也會害怕。（圖／東森新聞）



女店員說，同事事後說「妳都不怕被挖眼睛嗎？」她也笑笑的坦言說會怕，但為了防疫保護自己、保護客人，「還是要講」。

台南衛生局稽查科長陳靜香表示，經行政調查查獲違規者時，將依法裁處新台幣3000元罰鍰，疫情雖然降溫，但防疫沒有降級，在飲食的時候可短暫取下口罩，但是外帶、購物、取餐的時候，仍然是要配戴口罩。

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