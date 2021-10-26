集集樟樹公貓頭鷹夫婦築巢育雛　依偎樹洞萌翻

▲集集鎮大眾爺廟旁大樟樹有一對貓頭鷹夫婦築巢月餘，萌樣吸引大批鳥友搶拍（下同）。（圖／翻攝集集鎮長陳紀衡臉書）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮和平社區大眾爺廟旁的百年老樟樹，在9月初有一對貓頭鷹（領角鴞）夫婦前來築巢，而雌鳥已是連續第8年來報到，夫妻倆在樹洞中依偎的可愛畫面近期在賞鳥社群中爆紅，吸引許多鳥友扛著「大砲」相機來搶拍朝聖；集集鎮長陳紀衡表示，貓頭鷹為小鎮帶來人氣、象徵鎮民的福氣，也呼籲鳥友注意防疫、切勿驚擾破壞野生動物的棲地。

陳紀衡昨天在個人臉書分享貓頭鷹夫婦的萌照，他指出雌鳥每年都剛好在8月23日之前回來，鎮民們都將牠們視為福氣的到來；對於牠們帶來的人潮，大眾爺廟方抱持正面態度，除以茶水果品熱情招待，現場也有工作人員指揮停車與拍攝動線，維持秩序，加上鎮公所與縣府合作建設的「六星級」廁所，希望打造出「七星級」的賞鳥景點，讓所有鳥友們都能盡情享受。

集集鎮民近年來苦心經營行銷的粉黛亂子草田，先前因違法疑雲被迫剷除，地方觀光產業士氣頓挫；陳紀衡說，樟樹公貓頭鷹築巢這樣的生態景點堪稱可遇不可求，帶來的觀光效益相當豐厚，更是證明集集生態系的豐富多元；「在疫情之下，能有『可愛ㄟ』貓頭鷹夫妻為鎮上店家帶來生機，我們都是心懷感恩的。」

陳紀衡提醒，前往賞鳥的朋友們請務必要遵守秩序，並保持安靜、戴好口罩，才不會驚擾這對「福鳥」的生活。



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