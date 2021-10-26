　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

集集樟樹公貓頭鷹夫婦築巢育雛　依偎樹洞萌翻

▲集集鎮大眾爺廟旁大樟樹有一對貓頭鷹夫婦築巢月餘，萌樣吸引大批鳥友搶拍。（圖／翻攝集集鎮長陳紀衡臉書）

▲集集鎮大眾爺廟旁大樟樹有一對貓頭鷹夫婦築巢月餘，萌樣吸引大批鳥友搶拍（下同）。（圖／翻攝集集鎮長陳紀衡臉書）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮和平社區大眾爺廟旁的百年老樟樹，在9月初有一對貓頭鷹（領角鴞）夫婦前來築巢，而雌鳥已是連續第8年來報到，夫妻倆在樹洞中依偎的可愛畫面近期在賞鳥社群中爆紅，吸引許多鳥友扛著「大砲」相機來搶拍朝聖；集集鎮長陳紀衡表示，貓頭鷹為小鎮帶來人氣、象徵鎮民的福氣，也呼籲鳥友注意防疫、切勿驚擾破壞野生動物的棲地。

陳紀衡昨天在個人臉書分享貓頭鷹夫婦的萌照，他指出雌鳥每年都剛好在8月23日之前回來，鎮民們都將牠們視為福氣的到來；對於牠們帶來的人潮，大眾爺廟方抱持正面態度，除以茶水果品熱情招待，現場也有工作人員指揮停車與拍攝動線，維持秩序，加上鎮公所與縣府合作建設的「六星級」廁所，希望打造出「七星級」的賞鳥景點，讓所有鳥友們都能盡情享受。

▲集集鎮大眾爺廟旁大樟樹有一對貓頭鷹夫婦築巢月餘，萌樣吸引大批鳥友搶拍。（圖／翻攝集集鎮長陳紀衡臉書）

▲集集鎮大眾爺廟旁大樟樹有一對貓頭鷹夫婦築巢月餘，萌樣吸引大批鳥友搶拍。（圖／翻攝集集鎮長陳紀衡臉書）

集集鎮民近年來苦心經營行銷的粉黛亂子草田，先前因違法疑雲被迫剷除，地方觀光產業士氣頓挫；陳紀衡說，樟樹公貓頭鷹築巢這樣的生態景點堪稱可遇不可求，帶來的觀光效益相當豐厚，更是證明集集生態系的豐富多元；「在疫情之下，能有『可愛ㄟ』貓頭鷹夫妻為鎮上店家帶來生機，我們都是心懷感恩的。」

陳紀衡提醒，前往賞鳥的朋友們請務必要遵守秩序，並保持安靜、戴好口罩，才不會驚擾這對「福鳥」的生活。
 

►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區　打造全新森林化觀光工廠

►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？　醫師說「關鍵真相」

►國6驚見摸黑測速取締　網驚：政府回收5倍券？國道警回應了

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯「超商買的」慘了
快訊／葬儀社收屍「復活」　新竹男昏迷6天仍不治
金宣虎對話全曝光！　前女友求復合：再守護我一次，不行嗎？
身分證末碼「18組中1」　500元爽住飯店！
安以軒女兒周歲　爸豪送「10.22克拉巨鑽」她吃醋了
新竹男浴室跌倒亡　葬儀社收屍驚見「死者復活」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

快訊／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治姊怒告

女房東張淑晶入獄後首露臉！為躲拍緊緊跟隨法警身後

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯「超商買的」慘了

欠錢好兇！壯漢持「老虎鉗+摺疊刀」闖通訊行...砸玻璃追店長跑

女師遇盤查罵：你真的很蠢！遭警「大外割」壓制…雙方均不起訴

嘉義牛車伯失蹤5年後同一天出土　獨缺左大腿骨「官穴」庇後代

工程師架色情網站爽賺33萬！寫程式抓影片「主角全是未成年少女」

胸器妹K歌遇臨檢「撂外語」　答不出生日...全場突當她外星人

屏東男連續殺人1死1重傷　「認識2被害人」拒夜間偵訊又出招

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

快訊／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治姊怒告

女房東張淑晶入獄後首露臉！為躲拍緊緊跟隨法警身後

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯「超商買的」慘了

欠錢好兇！壯漢持「老虎鉗+摺疊刀」闖通訊行...砸玻璃追店長跑

女師遇盤查罵：你真的很蠢！遭警「大外割」壓制…雙方均不起訴

嘉義牛車伯失蹤5年後同一天出土　獨缺左大腿骨「官穴」庇後代

工程師架色情網站爽賺33萬！寫程式抓影片「主角全是未成年少女」

胸器妹K歌遇臨檢「撂外語」　答不出生日...全場突當她外星人

屏東男連續殺人1死1重傷　「認識2被害人」拒夜間偵訊又出招

運算複雜度超越谷歌「懸鈴木」百萬倍！ 陸量子計算領域再突破

討論補選？臨時與江啟臣同台「推廣台中蘋果」　柯文哲：想那麼多

不爽一直哭鬧！大媽當街「怒摔嬰兒車」　嬰兒嚇壞重摔在地上

李梓嘉殺球時速來到418KM！　超越李宗偉成為男單最快紀錄

600坪吃到飽餐廳不敵疫情　成台中唯一「百萬身價空店面」

結婚登記撲空！新人酸「時間到就下班，棒棒的」　公務員怒公審

雷皓明／【小玉變臉謎片】修法杜絕數位性暴力

懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

限時6天搶買1送1！最新「滿料鮮奶茶手搖」半杯全是料開喝了

半導體需求不減　力積電黃崇仁：明年代工價續漲

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

葬儀社收屍遇死者復活！胞姐：消防人員說死了

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

趙建銘服刑住2-5人房　情緒穩定晚餐3菜1湯

驚爆帳戶少千萬　館長陳之漢團隊挨告背信奪財

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

桃園超商ATM遭「開槍狂搶51萬元」　嫌犯棄車直接燒了

更多熱門

相關新聞

花蓮紅面鴨歡樂派對熱閙登場

花蓮紅面鴨歡樂派對熱閙登場

花蓮縣10月30日至11月28日邁入第九年的「2021紅面鴨歡樂派對盒」，以花蓮觀光代言的紅面鴨結交花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等新朋友為特色，周周更有不同風格的水上劇場，以及YOYO家族見面會，適合閤家大小一起來鯉魚潭開箱繽紛熱鬧的歡樂派對。

貓頭鷹「手刀衝刺」　成最新迷因

貓頭鷹「手刀衝刺」　成最新迷因

圓規來襲首見「受災戶」　領角鴞受傷倒地發抖

圓規來襲首見「受災戶」　領角鴞受傷倒地發抖

即／台16線集集段雙向封閉！邊坡又崩塌

即／台16線集集段雙向封閉！邊坡又崩塌

最後一天搶拍集集粉黛亂子草　現場亂象多

最後一天搶拍集集粉黛亂子草　現場亂象多

關鍵字：

集集大眾爺廟樟樹貓頭鷹

讀者迴響

熱門新聞

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

可米小子隊長「罕提2離世成員」

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面