高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

▲高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝自國會頻道）

生活中心／綜合報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑，今（25）衛福部長陳時中坦言，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，後面的500萬劑將不再增購。立委質詢若高端打不完有無超前部署計畫、會不會送人也送不出去？陳時中回應：「有很多國家接洽中」。

衛生福利部今年五月底與高端、聯亞簽約採購各500萬劑新冠肺炎疫苗，並視未來疫情需求各增購500萬劑，因聯亞未通過EUA審查，目前國產疫苗僅高端持續供貨並施打，至昨已有75萬2654人接種第一劑，61萬4535人完成兩劑注射。

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今民眾黨立委高虹安質詢指出，政府未清楚揭露高端疫苗到貨資訊，國人不知現存高端數量與有效期限。



陳時中與疾管署長周志浩一時也說不清到貨多少，最後給出仍有約223萬劑庫存的數字，有效期限半年。陳時中說，含開口合約，高端疫苗可採購500萬加500萬共計1000萬劑，「使用量不夠的話，後面就沒有了。」

國民黨立委洪孟楷質詢時，陳時中則說還有230萬劑高端未到貨，且預測「不會用完」。

洪孟楷關心若高端有剩，會不會連送也送不出去？陳時中說，高端正努力通過巴拉圭EUA審查，同時有很多國家在接洽，但不方便透露有哪些。