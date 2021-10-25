　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

▲▼高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝自國會頻道）

▲高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝自國會頻道）

生活中心／綜合報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑，今（25）衛福部長陳時中坦言，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，後面的500萬劑將不再增購。立委質詢若高端打不完有無超前部署計畫、會不會送人也送不出去？陳時中回應：「有很多國家接洽中」。

衛生福利部今年五月底與高端、聯亞簽約採購各500萬劑新冠肺炎疫苗，並視未來疫情需求各增購500萬劑，因聯亞未通過EUA審查，目前國產疫苗僅高端持續供貨並施打，至昨已有75萬2654人接種第一劑，61萬4535人完成兩劑注射。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今民眾黨立委高虹安質詢指出，政府未清楚揭露高端疫苗到貨資訊，國人不知現存高端數量與有效期限。

陳時中與疾管署長周志浩一時也說不清到貨多少，最後給出仍有約223萬劑庫存的數字，有效期限半年。陳時中說，含開口合約，高端疫苗可採購500萬加500萬共計1000萬劑，「使用量不夠的話，後面就沒有了。」

國民黨立委洪孟楷質詢時，陳時中則說還有230萬劑高端未到貨，且預測「不會用完」。

洪孟楷關心若高端有剩，會不會連送也送不出去？陳時中說，高端正努力通過巴拉圭EUA審查，同時有很多國家在接洽，但不方便透露有哪些。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象
繼承叔公保險箱　他打開發現「迪士尼股票」秒變富豪
瑤瑤打BNT穿搭超專業　護理師一看狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

世新資傳吹起《人造風向》　因應疫情畢業作品展現數位創意

高端庫存223萬劑！陳時中認「打不完」：不會再買500萬劑

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網一看全懂：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

買家招攬花旗內部員工沒問題！　但須確保1件事

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

朱育賢連續安打中斷　紀錄保持人郭嚴文憶當年「真的不容易」

小春送「狠」想看江宏傑罵人！　小樂補刀：紅隊輸下去不是辦法

《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」享壽70歲！　好友沉痛證實

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

三大名師推薦熱門潛力股！鴻海MIH、 低軌道衛星股　6檔各擁題材

「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

企排17年30日開打！吳宗軒、張善源回歸　女排7位外援加入

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

軍中販賣機霸主！網狂推神級飲品

最年輕個案！15歲女打BNT體育課休克亡　疫苗接種新增7死

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

手搖飲店1現象狂湧　網爆尷尬：不想買了

快訊／今增2例本土、6境外　1人死亡！

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

醫：AZ混打BNT「這2點要超前思考」！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面