19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

▲嬰兒遭丟棄前鎮河，當時大批警消下水搜尋，但至今未尋獲。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮一名19歲小媽媽去年12月在家分娩誕下胎兒，她驚慌向阿嬤求助，阿嬤見嬰兒沒哭沒動認為是死胎，就叫呂女的父親將嬰兒撈出，用毛巾包裹後與磚頭一起裝進塑膠袋，帶到前鎮河丟棄，嬰兒屍體至今未尋獲。高雄地院依遺棄屍體罪判呂女的父親及祖母各7月徒刑，緩刑2年。

去年12月，一名年僅19歲的呂姓女子因未婚懷孕，不敢告知家人也沒有到前往醫院產檢，6日下午她在家中的廁所馬桶內產下一名嬰兒，驚慌失措找來阿嬤求助，阿嬤看到嬰兒無哭鬧聲也沒反應，因此認定應為死胎，立刻找來呂女的爸爸到廁所處理。而為避免外人察覺女兒懷孕產子一事，他將死產胎兒從馬桶中抱起，再以毛巾包起來並放置綠色垃圾袋內，並在內放了紅磚頭，再騎機車到前鎮河丟棄。

不過因為呂女到醫院就醫，醫院發現她剛分娩但卻不見嬰兒，察覺有異並通報警方到現場處理，並通知阿嬤及父親到案說明，而嬰兒屍體至今都均未尋獲。

檢方偵查時呂父和阿嬤坦承犯行，強調嬰兒出生就是死胎，2人被依遺棄屍體罪起訴。高雄地方法院認為就算是死胎，呂父、阿嬤不依習俗埋葬或通報醫院，自行將嬰兒恣意棄置，對生命欠缺尊重，但考量兩人坦承犯行，態度上可，依遺棄屍體罪判呂父有期徒刑7月，緩刑2年，應支付公庫5萬元，參加4場法治教育；而阿嬤則是有期徒刑7月，緩刑2年，應支付公庫3萬元，參加3場法治教育。