　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

▲▼高雄前鎮河，阿公丟嬰屍，警消潛水搜索中。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嬰兒遭丟棄前鎮河，當時大批警消下水搜尋，但至今未尋獲。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮一名19歲小媽媽去年12月在家分娩誕下胎兒，她驚慌向阿嬤求助，阿嬤見嬰兒沒哭沒動認為是死胎，就叫呂女的父親將嬰兒撈出，用毛巾包裹後與磚頭一起裝進塑膠袋，帶到前鎮河丟棄，嬰兒屍體至今未尋獲。高雄地院依遺棄屍體罪判呂女的父親及祖母各7月徒刑，緩刑2年。

去年12月，一名年僅19歲的呂姓女子因未婚懷孕，不敢告知家人也沒有到前往醫院產檢，6日下午她在家中的廁所馬桶內產下一名嬰兒，驚慌失措找來阿嬤求助，阿嬤看到嬰兒無哭鬧聲也沒反應，因此認定應為死胎，立刻找來呂女的爸爸到廁所處理。而為避免外人察覺女兒懷孕產子一事，他將死產胎兒從馬桶中抱起，再以毛巾包起來並放置綠色垃圾袋內，並在內放了紅磚頭，再騎機車到前鎮河丟棄。

不過因為呂女到醫院就醫，醫院發現她剛分娩但卻不見嬰兒，察覺有異並通報警方到現場處理，並通知阿嬤及父親到案說明，而嬰兒屍體至今都均未尋獲。

檢方偵查時呂父和阿嬤坦承犯行，強調嬰兒出生就是死胎，2人被依遺棄屍體罪起訴。高雄地方法院認為就算是死胎，呂父、阿嬤不依習俗埋葬或通報醫院，自行將嬰兒恣意棄置，對生命欠缺尊重，但考量兩人坦承犯行，態度上可，依遺棄屍體罪判呂父有期徒刑7月，緩刑2年，應支付公庫5萬元，參加4場法治教育；而阿嬤則是有期徒刑7月，緩刑2年，應支付公庫3萬元，參加3場法治教育。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象
繼承叔公保險箱　他打開發現「迪士尼股票」秒變富豪
瑤瑤打BNT穿搭超專業　護理師一看狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　弟返家驚見哥無生命跡象急報警

恐怖掉落物！10餘支H型鋼未綁緊　板車一轉彎全墜路上險害命

好貴的肉！員警連偷同事牛肉4次2.75公斤挨告　免坐牢代價4萬

老闆不滿女股東撤資還「嘴秋」　大街口角當場掏槍！路人驚嚇報警

快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下亡

19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

台61線洋厝交流道旁農田3頭牛悠哉吃草　真相竟是「離家出走」

快訊／趙建銘提前1天報到！台開炒股判3年8月　5時發監執行

愛車被拖「皮包鑰匙在裡面」　男半夜翻進拖吊場想拿...判拘30天

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　弟返家驚見哥無生命跡象急報警

恐怖掉落物！10餘支H型鋼未綁緊　板車一轉彎全墜路上險害命

好貴的肉！員警連偷同事牛肉4次2.75公斤挨告　免坐牢代價4萬

老闆不滿女股東撤資還「嘴秋」　大街口角當場掏槍！路人驚嚇報警

快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下亡

19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

台61線洋厝交流道旁農田3頭牛悠哉吃草　真相竟是「離家出走」

快訊／趙建銘提前1天報到！台開炒股判3年8月　5時發監執行

愛車被拖「皮包鑰匙在裡面」　男半夜翻進拖吊場想拿...判拘30天

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

朱育賢連續安打中斷　紀錄保持人郭嚴文憶當年「真的不容易」

小春送「狠」想看江宏傑罵人！　小樂補刀：紅隊輸下去不是辦法

《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」享壽70歲！　好友沉痛證實

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

三大名師推薦熱門潛力股！鴻海MIH、 低軌道衛星股　6檔各擁題材

「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

企排17年30日開打！吳宗軒、張善源回歸　女排7位外援加入

宏達電明日起列處置股　每五分鐘搓合一次

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

社會熱門新聞

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

即／桃園新屋區超商槍響！歹徒開1槍搶補鈔員

跟朋友姊姊一夜情　還拍「激戰過程」分享

女日抽16根菸　大學師蒐證12年告贏

即／檢警破獲五倍券偽造集團

AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹遭性騷

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

桃園超商ATM補鈔…歹徒鳴槍奪51萬

兩個妹網路直播糾紛　台南慶順境14人鬥毆

即／趙建銘提前報到　5時發監執行

更多熱門

相關新聞

即／高雄仁武透天宅傳火警！夫妻受困2樓救出送醫

即／高雄仁武透天宅傳火警！夫妻受困2樓救出送醫

最新消息，高雄市仁武區25日下午4點發生一起火警，一名鄭姓男子回到位於和平巷的3樓透天住宅後，發現屋內1樓的電箱起火燃燒，鄭男和太太被困在2樓，消防局派出19車38人趕往現場搶救，警消使用「共生面罩」供氧，將夫妻倆從濃煙中平安救出，意識皆清楚並送醫急救。

城中城累積2.43億善款　社會局：至今未動

城中城累積2.43億善款　社會局：至今未動

獲得新玩具　暖狗立刻轉送給嬰兒

獲得新玩具　暖狗立刻轉送給嬰兒

拒檢遭警開3槍！駕駛「先衝再說」原因曝

拒檢遭警開3槍！駕駛「先衝再說」原因曝

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

關鍵字：

嬰兒前鎮河死胎高雄未婚懷孕

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面