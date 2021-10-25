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每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

▲▼ Christa才21歲已是4寶媽。（圖／翻攝自TikTok／@christacelia）

▲ 克莉絲塔經常拍影片分享育兒心得，許多媽媽都很有共鳴。（圖／翻攝自TikTok／@christacelia）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友年紀輕輕已是三個小孩的媽，2018年來每年懷孕，腹中的第四胎很快就要出生，經常在網路上分享媽媽心得和育兒經，吸引不少粉絲追蹤，卻也招來部份網友批評，這麼年輕就懷上老四「不值得驕傲」，令她相當無奈。

《太陽報》24日報導，現年21歲的克莉絲塔（Christa）與丈夫在一起已有6年，共同擁有一棟房子，一同撫養三個小孩，第四胎的預產期則在12月，卻有網友留言說道，「妳不該因為21歲就懷第四胎而感到驕傲。」

@christacelia

like it’s a CHRISTMAS BABYim so excited. ##fyp ##christmasbaby ##TargetHalloween ##youngmom ##29weekspregnant

♬ original sound - rein

克莉絲塔顯然沒有受到打擊，特地拍影片回應網友批評。只見她掀起上衣，伸手指著30周孕肚，跟著背景音樂對嘴唱道，「他們說什麼我都不在乎，我愛你」，並在文中寫下，十分期待將在聖誕節到來的孩子。

這段影片意外掀起正反論戰，有網友質疑，這對年輕夫妻一定是領政府福利金來撫養孩子，但克莉絲塔留言回應，他們並沒有領福利金，「孩子的爸有一份好工作，我是全職媽媽，因為我不信任全天制托兒所。」

許多同是母親的網友則留言鼓勵克莉絲塔，認為她絕對值得感到自豪，「很美好的家庭！我不懂為什麼人們這麼看不慣生很多小孩的年輕人，有很多女性都成功做到這一點」、「妳做得很棒，很遺憾大家過於激動」、「我今年22歲，剛生完第四胎，誰管別人說什麼，所有孩子都是祝福」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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