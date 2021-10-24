拖吊車國道天女散花傷12車　苦主：調監視器要1個月...警最新說明

記者高堂堯／南投報導

曾姓男子日前開車南下，行經國道3號名間路段，前方一台拖吊車突然沿路散落多塊金屬零件，包括其座車在內共12台車輛急慘遭「擊落」，拖吊車卻揚長而去；曾男事後將影片PO上臉書社團，指警方調監視器得花上1個多月，引發網友議論，國道警方指出，今已循線聯繫肇事司機到案說明，將依法處以最高1萬8000元罰鍰。

▲拖吊車於國道三號散落多個鐵製零件，傷及後方12車。（圖／當事人曾先生提供）

新北市曾姓男子昨天於臉書「爆料公社」PO出行車紀錄器影片，指出10月16日上午11點開車行經國道三號南向233公里處，前方一台與他同樣開在中線的不明拖車，突然不斷從車身上散落出多塊鐵製零件，撞擊路面後繼續向後方「掃射」飛彈，後車紛紛急煞轉向閃避，畫面相當驚險，但曾男座車仍不幸撞擊掉在路面的零件。

▲▼曾男的車輛撞擊國道散落物，損失慘重。（圖／當事人提供）

曾男PO文表示，當時傷及油管、變速箱架、引擎架、避震等，維修費加上從南投至新北的拖車費共損失5萬4000元，因保丙式險須找到肇事者才能申請理賠，12位受害車主的行車紀錄器都沒清楚錄到此台拖車之車牌，請求網友協助；他也在回應網友留言時指「警察說（調閱國道監視器）至少要1-2個月」，引發網友熱議。

由於距事發已超過1周，網友群起批評警方態度消極：「向交通部跟內政部申訴」、「沒死人沒靠山就自己吞」，也有網友批肇事拖車駕駛「完美示範自己的業績自己創造」。

國道第七公路警察大隊回應表示，當時獲報後為防止危害發生，立即派遣巡邏車前往處理，並調派本大隊緩撞車前往警戒；據瞭解肇事拖吊車疑因裝載不穩妥，致車斗上鐵塊掉落於車道上，造成後方多部車輛閃避不及、車體毀損，經調閱相關影像，已追查出肇事人車，通知其今天到案說明，並依據道路交通安全處罰條例第30條1項2款處以3000至1萬8000元罰鍰。

國道七隊大隊長李信義呼籲，時序已入秋、東北季風強勁，掉落物事故頻傳，小物件散落在重力加速度下的殺傷力也相當大，用路人開車上高速公路前應做好檢查，將貨物捆紮牢固；用路人如遇到前方路面有異物，務必保持冷靜、緊握方向盤，視物體大小閃避，但切勿急打方向盤、避免翻車，若不慎輾壓異物，先按下警示燈提醒後方來車，並鬆開油門輕踩煞車駛往路肩。

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