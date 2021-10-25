北市44歲男陪產驗出確診！萬華幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

記者黃巈禾／台北報導

指揮中心25日宣布，今日新增2例本土案例（案16485、案16486），其中案16486戶籍地位於台北市，Ct值37，曾打過一劑AZ疫苗。台北市政府25日下午在記者會說明，該個案陪太太待產，採檢驗出PCR陽性，抗體檢測顯示早期感染，應屬於舊案，小孩就讀萬華幼兒園，也鼓勵師生100多人採檢，研究所的同學和老師已居家隔離。

中央流行疫情指揮中心25日表示，今日新增2例本土個案，案16485為20多歲男性，戶籍地為新北市，10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診，Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心指出，案16486為40多歲男性，戶籍地為台北市，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診，Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，已匡列接觸者5人，均列居家隔離。

有關案16486，台北副市長黃珊珊在防疫記者會指出，案16486是一名44歲男性，10月23日陪太太待產，到聯合市立醫院院區採檢，PCR陽性，Ct值37，太太PCR陰性，目前已經提出抗體的檢測，S跟N都是都是陽性，而且抗體檢測顯示早期感染，應屬於舊案。

黃珊珊指出，跟同住者沒症狀，9月初全家使用快篩，都陰性，沒有接觸疑似新冠肺炎患者，親朋好友沒人確診，同住家人5人已經做完PCR，都是陰性，有小孩念萬華幼兒園，鼓勵同校師生100多人進行精準疫調採檢，因為不是Delta，不會做停課要求。

黃珊珊提到，個案在外縣市研究所就讀，疫情關係，5月開始線上教學，直到10月23日上過一天課，3小時，前後左右只有正後方一位同學，距離1公尺，還有老師，這2位列為居家隔離，上課期間全程都有戴口罩，已通知隔壁縣市衛生局，足跡部分會比對電信資料跟實聯制，太太也要生產在醫院待產，個案也在醫院受治。