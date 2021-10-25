　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市44歲男陪產驗出確診！萬華幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

記者黃巈禾／台北報導

指揮中心25日宣布，今日新增2例本土案例（案16485、案16486），其中案16486戶籍地位於台北市，Ct值37，曾打過一劑AZ疫苗。台北市政府25日下午在記者會說明，該個案陪太太待產，採檢驗出PCR陽性，抗體檢測顯示早期感染，應屬於舊案，小孩就讀萬華幼兒園，也鼓勵師生100多人採檢，研究所的同學和老師已居家隔離。

▲▼北市疫調報告。（圖／北市府提供）

中央流行疫情指揮中心25日表示，今日新增2例本土個案，案16485為20多歲男性，戶籍地為新北市，10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診，Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心指出，案16486為40多歲男性，戶籍地為台北市，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診，Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，已匡列接觸者5人，均列居家隔離。

有關案16486，台北副市長黃珊珊在防疫記者會指出，案16486是一名44歲男性，10月23日陪太太待產，到聯合市立醫院院區採檢，PCR陽性，Ct值37，太太PCR陰性，目前已經提出抗體的檢測，S跟N都是都是陽性，而且抗體檢測顯示早期感染，應屬於舊案。

黃珊珊指出，跟同住者沒症狀，9月初全家使用快篩，都陰性，沒有接觸疑似新冠肺炎患者，親朋好友沒人確診，同住家人5人已經做完PCR，都是陰性，有小孩念萬華幼兒園，鼓勵同校師生100多人進行精準疫調採檢，因為不是Delta，不會做停課要求。

黃珊珊提到，個案在外縣市研究所就讀，疫情關係，5月開始線上教學，直到10月23日上過一天課，3小時，前後左右只有正後方一位同學，距離1公尺，還有老師，這2位列為居家隔離，上課期間全程都有戴口罩，已通知隔壁縣市衛生局，足跡部分會比對電信資料跟實聯制，太太也要生產在醫院待產，個案也在醫院受治。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
穿人體肌肉裝！馬祖女老師「赤裸登場」　學生秒專心
這部位別亂按！男按摩後狂吐　「腦梗塞」險癱瘓
神功護體！男遭「來回輾壓」　還秒起身砸車
又遭冷凍　鄧佳華突打卡新海橋：我人生終點
機師「20天值勤＋居檢輪迴」猝逝家中　指揮中心回應了
快訊／北市44歲男陪太太待產　驗出確診
史上最大宗！「假貨口罩」偽造MIT雙鋼印　抄出47萬片
跟朋友姊姊「一夜情激戰」上傳FB　她見自己變主角崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

刪Q成功！他免費送1000份雞排　排隊人潮曝光

北市44歲男陪產驗出確診！萬華幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

「藍營兩岸論述已步入死巷」　沈富雄提「沈六條」：國民黨不妨一試

快訊／新北+1本土在三重　打過2劑AZ、感染源不明

LIVE／北市增1確診！今開放12期二階段疫苗預約　柯文哲最新說明

LIVE／雙北各新增1例本土　侯友宜最新說明

「不反對調高罷免條款」　羅智強：但林飛帆、陳其邁先賞自己3個耳光

刪Q後補選誰該上？　周玉蔻力推這醫師：勝算如何？

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

刪Q成功！他免費送1000份雞排　排隊人潮曝光

北市44歲男陪產驗出確診！萬華幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

「藍營兩岸論述已步入死巷」　沈富雄提「沈六條」：國民黨不妨一試

快訊／新北+1本土在三重　打過2劑AZ、感染源不明

LIVE／北市增1確診！今開放12期二階段疫苗預約　柯文哲最新說明

LIVE／雙北各新增1例本土　侯友宜最新說明

「不反對調高罷免條款」　羅智強：但林飛帆、陳其邁先賞自己3個耳光

刪Q後補選誰該上？　周玉蔻力推這醫師：勝算如何？

趁阿嬤離開「暖狗阿金」卡位轉送新玩具給嬰兒　嘴巴輕輕放媽暖暈

92汽油漲破30元！他傻眼「連醬油都變貴」爆共鳴：餐飲每項漲5元

色男硬上酒店妹辯你情我願　她崩潰出櫃：跟男性親密不舒服！

他名叫ABCDEFGHIJK！男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

連2升！新台幣收盤升值 2.6分　收在27.876元

懷孕竟變「老太婆」！甜美孕婦「整臉佈滿皺紋」...驚人樣貌曝光

台88萬丹交流道附近2機車碰撞　目擊者尖叫！2騎士送醫

紐西蘭單日新增109例本土　創疫情爆發以來第2高

巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物　新化警以車追人

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

快訊／新北+1本土在三重　打過2劑AZ、感染源不明

北市44歲男陪產驗出確診！萬華幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

「和蔡英文不是隊友是友隊」　陳柏惟：她是台灣隊聯軍的大隊長

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面