　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

▲▼玉蘭花。（圖／記者陳詩璧攝）

▲玉蘭花。（示意圖／記者陳詩璧攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「慶幸我跟你分開！」一名男網友發文表示，他日前與前女友分享自己花了500元買玉蘭花，明明在做善事，結果對方卻罵他白痴、說他連自己都養不活了還買。貼文曝光後，立刻引發熱議，有些網友挺原PO，但也有些網友覺得前女友說的話其實不無道理。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他日前向前女友分享自己做的善事，結果卻被罵白痴。從對話紀錄可見，原PO掏出500元向阿伯買玉蘭花，想說要幫助對方，然而前女友得知後，卻轟「你根本是白痴，你以為是在做善事，你自己都養不活！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO事後越想越氣，透露他和前任認識、交往的一年期間，也付出不少心力、錢財，結果當初只是要對方還他5000元，就被指控「我害你沒有工作」，現在回過頭來想，還好兩人已經分開，不然再繼續下去，他才真的錢都沒有了，「慢走不送！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲原PO掏500元買玉蘭花，卻被前女友罵白痴。（圖／翻攝自爆料公社官網）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「她的意思：你的錢只能給她花不能給其他人，而且也不能討回去」、「我就會告訴她有多少能力，能幫盡量幫，如果你不喜歡，那也沒辦法，我也只能說，如果這世界上的人都跟你一樣冷漠的話，就沒救了」、「該慶幸只有半年就看清」。

不過，也有些網友覺得前女友說的話其實沒錯，「如果真的像她所說，自己養不活的話確實...」、「重點不是你給多少，你沒經濟獨立拖累的是誰」、「她說你自己都養不活了，表示你並沒有財富自由而且有可能是連生活都不好過那這樣，如果真的要做善事可以往其他方向，不一定是錢」。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／基隆女確診　宜蘭足跡公布
LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載
22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢
陳文茜在家倒地失去意識！　愛犬「慌張1動作」CPR救回她一命
蔡英文台上講婦幼安全　攝影助理「樓梯間性侵少女」
快訊／台中25歲女跳樓！　「當母親面前」12樓墜下身亡
莫德納加開還有「1.3萬人沒預約」　剩1小時截止
狂砍長榮、陽明認賠8500萬　水手驚：連他也不玩了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

陳時中問國民女婿「好食券東西好吃嗎？」　羅一鈞靦腆回答了

估55萬人符合AZ混打BNT資格！陳時中：2劑打一樣相對安全

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

陳時中問國民女婿「好食券東西好吃嗎？」　羅一鈞靦腆回答了

估55萬人符合AZ混打BNT資格！陳時中：2劑打一樣相對安全

拿一片豬肉乾配電視　旁邊「7坨大小肉球」包圍緊盯...媽壓力超大

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

亞歷鮑德溫誤殺女攝影「最後貼文曝光」！曾合作導演慟：無比憤怒

百萬女神「胸前夾一支」超緊！吞沒畫面震撼8萬人　男粉看到全樂歪

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

台積電還沒來「高雄房價已上揚」　陳其邁要用2手段解決

屁屁教主趴地放大招！81歲盛竹如看傻「被診斷心律不整」

情繫青春創想申城　兩岸青年點亮魔都

陸最年輕省級一把手出爐　54歲趙龍出任福建代省長

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

台灣人哪些「壞習慣」最討厭

王浩宇美食照驚見「辣溝正妹」　本尊曝光了

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打它「抗體掉比較快」　

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

更多熱門

相關新聞

長輩傳LINE不會打字　1奇招被讚爆

長輩傳LINE不會打字　1奇招被讚爆

部分長輩面對日新月異的科技，難免會不知道該如何使用。一名網友20日在臉書PO出一張截圖，表示家中長輩雖然會用LINE，但不學打字，想傳訊息竟然是先寫在紙上，再拍照傳過來。

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

用五倍券買玉蘭花　他1反應感動騎士

用五倍券買玉蘭花　他1反應感動騎士

60元便當菜肉滿到炸　他鼻酸：以為是阿嬤裝的

60元便當菜肉滿到炸　他鼻酸：以為是阿嬤裝的

賓士女買20元白飯逼送小菜　攤主傻眼

賓士女買20元白飯逼送小菜　攤主傻眼

關鍵字：

玉蘭花前女友爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面