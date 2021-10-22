掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

▲玉蘭花。（示意圖／記者陳詩璧攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「慶幸我跟你分開！」一名男網友發文表示，他日前與前女友分享自己花了500元買玉蘭花，明明在做善事，結果對方卻罵他白痴、說他連自己都養不活了還買。貼文曝光後，立刻引發熱議，有些網友挺原PO，但也有些網友覺得前女友說的話其實不無道理。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他日前向前女友分享自己做的善事，結果卻被罵白痴。從對話紀錄可見，原PO掏出500元向阿伯買玉蘭花，想說要幫助對方，然而前女友得知後，卻轟「你根本是白痴，你以為是在做善事，你自己都養不活！」

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原PO事後越想越氣，透露他和前任認識、交往的一年期間，也付出不少心力、錢財，結果當初只是要對方還他5000元，就被指控「我害你沒有工作」，現在回過頭來想，還好兩人已經分開，不然再繼續下去，他才真的錢都沒有了，「慢走不送！」

▲原PO掏500元買玉蘭花，卻被前女友罵白痴。（圖／翻攝自爆料公社官網）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「她的意思：你的錢只能給她花不能給其他人，而且也不能討回去」、「我就會告訴她有多少能力，能幫盡量幫，如果你不喜歡，那也沒辦法，我也只能說，如果這世界上的人都跟你一樣冷漠的話，就沒救了」、「該慶幸只有半年就看清」。

不過，也有些網友覺得前女友說的話其實沒錯，「如果真的像她所說，自己養不活的話確實...」、「重點不是你給多少，你沒經濟獨立拖累的是誰」、「她說你自己都養不活了，表示你並沒有財富自由而且有可能是連生活都不好過那這樣，如果真的要做善事可以往其他方向，不一定是錢」。