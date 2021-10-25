正妹醫院叫飲料提1要求　外送員嗆「我在太平間等妳」

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名正妹網友日前到醫院照顧開刀的家人，透過外送叫了便當和飲料，並要求外送員送到醫院後棟門口，結果便當順利送到了，飲料那份卻得到一句「我在太平間這邊等妳可以嗎」的回答，讓她超級傻眼。

▲原PO在醫院叫外送，卻被外送員嗆聲。（示意圖／免費圖庫pxhere）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，21日妹妹因為開刀住院，她前往醫院照顧時叫了兩份外送，負責送便當的外送員順利將餐點送到醫院門口，考量到當時還下著毛毛雨，她額外多給了100元小費，但接下來飲料外送員的態度卻超級差，讓她感到又氣又無奈。

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原PO說，因為該醫院的住院大樓只有一棟，於是她和飲料外送員相約在出入院的門口見，但對方說不知道約定地點在哪裡，又說機車無法進入，她解釋就在院區最裡面那棟，也說明剛剛便當外送員有成功送達，沒想到卻得到一句「我在太平間這邊等妳可以嗎」的回覆。

▲原PO公開與外送員的對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO坦言，當下還以為太平間是在說哪棟建築物，於是提著便當到處找，並在門口詢問兩名正要刷卡的醫護人員，還拿出手機佐證，但醫護人員笑著解釋「太平間一般人不能過去」，應該是外送員不想送進來，最後她乾脆直接殺到大門口，這才總算找到飲料外送員，「他東西丟在外面大門，說還有單要送就走了」，事後實在吞不下這口氣，就給了負評。

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言替她抱不平，「問他在哪一格啊」、「直接回說妳到了，問他躺在哪一櫃」；也有許多網友建議直接客訴，「投訴客服，該外送員讓妳心生恐懼，會直接停權」、「檢舉讓他停權」、「不要只給負評，要聯絡客服」。