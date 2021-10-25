快訊／虐死3歲親兒「矇眼推他去撞牆」：打不死！　狠父母判12年

▲林小弟遭父母狠心虐待後身亡。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123R）

記者林昱萱／南投報導

南投林姓父母生下一對3歲雙胞胎兄弟，不過夫妻倆卻因弟弟表現不如哥哥，會尿褲子，不僅用「狗」、「啞巴」等詞叫他，還常常出手虐打、甚至用矇眼坐椅、早餐加辣醬等方式虐待他，而林父之後還將弟弟推去撞牆，導致其昏迷多日後死亡。對此，南投地院審理後，依法判夫妻倆14、12年徒刑。

判決指出，年僅3歲的林小弟是雙胞胎中的弟弟，原先是由阿公阿嬤負責扶養，但因為之後阿嬤生病不方便照顧，才改由生母林男、徐女接回扶養，但因為林小弟發展較為遲緩，外加上適應不良，導致有行為退化、尿褲子等情況，但林男、徐女為人父母，不僅沒有想辦法改善、陪伴，不僅時常出手毆打他、甚至還逼迫他睡在紙板上、矇眼、封住嘴巴等。

林小弟不幸死亡後，檢察官經解剖後發現，林小弟全身上下都是傷，而更誇張的是，當時檢察官仔細比對扣案手機通訊軟體對話紀錄，發現林父、林母間竟有「打不死之小強、生命力極強」、「在早餐內添加辣油」、「矇眼坐椅子上令其跌倒」、「毛巾綁手、黏貼嘴巴」等對話，可見夫妻二人虐待林小弟已經是常態。對此，夫妻二人在法院審理時辯稱，是因為林小弟不吃飯、不喝水、大小便也不說，所以才會處罰他，甚至還聲稱兒子本來就很容易跌倒。

另外，夫妻二人還聲稱自己是自首，希望法官能夠減刑，但法官認為，兩人並非真心悔悟，因此不給予減刑。對此，法官認為，林男、徐女為林小弟的親生父母，本應盡其所能的維護他的安全、身心健康，就算因為先前在親戚家受照顧，而尚未適應原生家庭導致難以管教，也應該是向醫療或社會福利單位學求協助，但他們不僅沒有以此方式，反而用凌虐方式對待男童，造成無法挽回之結果。

法官考量林男最終於法院審理時坦承所有犯行、徐女坦承部分犯行之犯後態度，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、等一切情狀後，依共同犯對於未滿十八歲之人，施以凌虐，因而致人於死，分別判林男14年徒刑、徐女12年徒刑。