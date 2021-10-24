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社會 社會焦點 保障人權

阿北路邊「刁車」警拚命推　卡死真相讓波麗士笑到岔氣

▲老翁電動車因沒電「刁車」員自後方賣力推車。（圖／桃園警分局提供）

▲老翁電動車因沒電「刁車」，員警賣力推車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園83歲陳姓老翁外出騎著電動車外出買東西，因沒電「刁車」在馬路邊，員警據報發現後主動幫忙推車，但推了一段路就氣喘噓噓，眼看就到老翁的家，這時電動車好像卡死十分難推，陳姓老翁這才下車檢查發現原來是手煞車沒放，讓推車的員警當場傻眼，頓時笑岔了氣

▲▼卻因老翁未將煞車解除，讓推車的員警累得氣喘噓噓。（圖／桃園警分局提供）

▲▼卻因老翁未將煞車解除，讓推車的員警累得氣喘噓噓。（圖／桃園警分局提供）

▲▼卻因老翁未將煞車解除，讓推車的員警累得氣喘噓噓。（圖／桃園警分局提供）

23日13時50分許，桃園警察分局景福派出所巡佐李志堅及警員謝竣接獲民眾報案，表示在三民路與民生路口，有位老先生騎乘電動車疑似拋錨被困在車陣中，員警立即前往處理。員警到場後先將陳老先生及電動車移置路旁安全地點，才了解老先生說出門去買東西，不料電動車突然沒電拋錨路中。

員警得知老先生家在數百公尺外，便幫忙把老先生及電動車推送回家，由謝員推送電動車、李員駕駛巡邏車在後護送，走了一段路謝員覺得車輛很重累得氣喘如牛，半路休息了幾次，在快到家的時候，車輛卡住謝員實在推不動了，李員下車準備幫忙，老先生檢查了一下，說一聲「歹勢」手煞車沒放，讓謝員當場傻眼、李員笑到都岔氣了，員警合力將老先生推送返家，老先生再三致謝並表示以後會多注意車輛保養，員警隨即恢復巡邏勤務。

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