「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因

記者陳俊宏／綜合報導

基進黨台中市立委陳柏惟遭「刪Q」罷免，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，怎麼名嘴會說，無黨籍立委林昶佐不會被罷免，「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」。

沈政男在臉書分析兩點原因，第一，林昶佐在2020當選乃因民眾黨分票，到了罷免就會回籠；第二，萬華人一定會把對疫情的怨氣，發洩在林的頭上，「最緊張的人不用說是林昶佐，因為，下一次被罷免的就是他啦！」

沈政男指出，陳柏惟與林昶佐的共通處就是反中，而方法就是講台語與喊台獨，刪Q過關當然代表了他們這類路線的挫敗；陳柏惟還在說「喔，國民黨不倒，台灣不會好」，除了這一類激情口號，你能聽到的政策論述或看法其實相當稀少。

▼沈政男認為，林昶佐比陳柏惟更容易被罷免。（圖／翻攝林昶佐臉書）

沈政男說，他記得陳柏惟走紅乃從政論節目開始，而內容其實就是用台語來罵國民黨、中國，喊喊台灣人當家作主什麼的。

沈政男認為，事實上民進黨對此次罷免陳柏惟的估算，從頭到尾都錯了，而這將會對他們造成不小震盪；反過來說，這是朱立倫當選國民黨主席後的首勝，也是接下來公投、2022與2024三連戰的一個好的開始。

沈政男提到，過幾天馬上就會有林昶佐罷免的民調，大家可以看看數字如何；刪Q成功，也會讓民進黨加快佈局2022的腳步，必須趕緊確立人選，否則如果讓藍營氣勢一路打了起來，2024就不妙了。

▼林昶佐要朱立倫「冷靜思考，適可而止」。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

沈政男表示，民眾黨在這次罷免選擇中立，到底對不對？從罷免結果來看顯然是錯誤的，以陳柏惟的作風，怎麼台北市長柯文哲會對他有所肯定？事實上以民眾黨的屬性，應該要贊成這次罷免，當然在罷免林昶佐一役，柯文哲就不會選擇缺席了。

陳柏惟遭到罷免，對此，林昶佐對朱立倫喊話，「冷靜思考，適可而止，你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓台灣社會有更大的裂縫能被中國介入，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

林昶強調，「當然，你們若執意要繼續下去，我們不會有任何猶豫，我們會努力團結更強大的能量，阻擋你們拖垮這個國家。」

陳柏惟罷免案，以超過5成2的超高投票率，以罷免方票數7萬7899票，超越反罷免方7萬3433票通過。陳深夜在臉書發文表示，無論是支持或反對者，他都要說聲謝謝，因為投票是行使公民權利，都讓台灣民主更深化，而且無論他是什麼身分，都會繼續為台灣打拼，「投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合」。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▲▼陳柏惟鞠躬向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

